Люди поражены этим неожиданным способом: парень снял видео, как заправляет кровать, и стал вирусным
- Тиктокер cobreezzy поделился вирусным видео, где показывает, как заправлять кровать, пока еще лежит в ней.
- Видео собрало почти 900 тысяч лайков и более 15 000 комментариев, вызвав различные реакции среди зрителей.
Большинство из нас в детстве слышали неоднократно что-то вроде: "Да заправь ты уже эту кровать!" Но почему-то, хотя этот процесс редко занимает более двух минут, многие из нас чувствуют себя подавленными от одной только мысли о нем.
Но подумайте об этом вот как: эксперты утверждают, что выполнение небольших ежедневных задач, вот как заправка кровати, может повысить уверенность в себе и помочь сформировать привычки, которые ведут к долгосрочному успеху. 24 Канал благодаря yahoo!life расскажет о парне, который этот тезис взял близко к сердцу.
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Тиктокер показал хитрый способ застилать кровать каждое утро – и стал вирусным
Один тиктокер, с ником cobreezzy, поделился своим умным способом заправлять кровать ежедневно – пока он все еще в ней лежит. В своем видео парень объясняет, что он так и экономит время, и начинает день с чувством выполненного долга.
Вот как он это делает:
- Во-первых, переставляет подушки, даже кладет на место те, которыми разбрасываются. Он хорошенько трясет их, чтобы распушить.
- Потом он заправляет самые отдаленные от него углы простыней и одеял, а потом расправляет остальные покрывала.
- Подходя все ближе и ближе к месту, где он все еще лежит, парень осторожно сползает с кровати, не нарушая только что организованного порядка.
- А вылезши, он заправляет другой бок и разглаживает все оставшиеся комки и неровности.
Изобретательный способ заправлять кровать, пока вы все еще в ней лежите: смотрите видео cobreezzy
Видео cobreezzy стало вирусным и набрало более 15 000 комментариев и почти 900 тысяч лайков.
Не всех вдохновил его способ, некоторых даже немного смутил (в частности из-за того, что кровать же надо проветривать):
- "Постельные клещи любят тебя".
- "Тебе нужно немного проветрить кровать".
- "Так тебе безразлично, как расправлять простыни и выдувать пыль?"
- "Хотела написать комментарий, что это гениально, но все в комментариях критикуют твой метод".
Но большинство людей оценили по меньшей мере изобретательность автора:
- "Часть меня хочет найти такого мужчину".
- "Этот чувак – луч оптимизма".
- "Вы не только застилаете кровать, но и занимаетесь спортом".
- "Это замечательно... Как же мне теперь купаться, не идя в ванную?"