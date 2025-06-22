Эксперт назвал три токсичные фразы, которые никогда не стоит говорить любимому человеку

В нынешних условиях очень легко потерять равновесие. И, к сожалению, из-за нашего плохого настроения или постоянного стресса могут страдать те, кто попали под руку, в частности – любимые.

Психолог и автор Джеффри Бернштейн озвучил три токсичные фразы, которые никогда нельзя говорить любимому человеку. По крайней мере если вы хотите сохранить отношения, пишет 24 Канал со ссылкой на его статью в Psychology Today.

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Какие фразы нельзя говорить любимому человеку

Когда мы впервые встречаемся и на начальных этапах любовных отношений, мы, как правило, ведем себя наилучшим образом. Однако со временем мы слишком часто теряем бдительность и позволяем себе реагировать на своих партнеров способом, который не является приятным,

– подчеркнул он.

И если подобного рода высказывания становятся привычными, то отношения, по его мнению, имеют вероятность быть "обреченными на провал".

Как заметил Джеффри Бернштейн, речь идет о таких фразах: "ты преувеличиваешь", "это не имеет значения" и "ты слишком чувствителен".

"Даже если вы пытаетесь успокоить ситуацию, такие ответы могут казаться пренебрежительными и привести к тому, что ваш партнер почувствует себя осужденным", – отметил эксперт, который подробнее описал эти фразы в своей книге "Почему ты не можешь читать мои мысли?".

Как эти фразы влияют на отношения

Психолог Бернштейн также привел пример, чтобы наглядно продемонстрировать нам влияние этих фраз на отношения и их развитие в обратном направлении.

"Несколько лет назад Лиза пришла ко мне, потому что имела проблемы в браке с Аароном. Она сказала: "Раньше Аарон говорил мне, что сходит с ума от меня, но последние два года он только то и делает, что говорит мне, что я схожу с ума, когда пытаюсь поговорить с ним о важных вещах в наших отношениях", – рассказал он.

По словам эксперта, история этой пары дошла своего логического завершения за несколько месяцев.



Токсичные фразы способны разрушить отношения / Фото freepik

Что еще не стоит делать

Специалист назвал еще один проверенный способ разрушить отношения. По словам Бернштейна, говорится о "ведении счетов". Это поведение он назвал психическим подведением итогов. К примеру, "кто последним попросил прощения, инициировал интимную близость или убрал в доме".

Как отметил психолог, такое поведение "порождает возмущение и борьбу за власть".

Кроме того, Бернштейн предостерег пары от "уклонения от ответа". Также призвал не закрываться или отказываться от общения с любимым человеком.

Учитывая, что признаком любых здоровых отношений является способность вести спокойные, конструктивные разговоры, уклонение от ответа не сулит ничего хорошего для будущего любых отношений,

– предупредил он.

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Мы же не устаем напоминать, что общение – залог счастливых отношений. Поэтому будьте открытыми к коммуникации, не закрывайтесь в себе и помните о том, что все нужно подавать "словами через рот".