62-летний Круз надел новые Land-Dweller на свое запястье, и это более примечательное достижение, потому что Ди Каприо является амбассадором этого бренда. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Rolex Land-Dweller заприметили на руках Круза и Ди Каприо

8 апреля Том Круз прибыл в Лондон (как раз там, к слову, состоится мировая премьера фильма "Миссия невыполнима 8"). И на этот раз со своей фирменной гривой актер соединил расслабленный наряд с часами Rolex Land-Dweller.

Rolex анонсировал новую "приземленную" коллекцию часов на выставке Watches and Wonders 2025. После "Обитателя неба" (Sky-Dweller – для путешественников, которые путешествовали воздушными маршрутами) и "Обитателя моря" (Sea-Dweller – для дайверов, которые ныряли в океанские глубины) появился "Обитатель земли" (Land-Dweller – для всех остальных целей).

Тома Круза заметили с новой моделью Rolex всего через несколько дней после ее запуска / Фото из инстаграма celebwatchspotter

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У Land-Dweller – форма корпуса с острыми углами, новый юбилейный браслет и циферблат, который можно описать как соты (хотя некоторые скажут, что он похож на вафли).

А еще новый механизм с высокой частотой в 5 герц и революционный пусковой механизм Dynapulse. Его приводит в движение ротор из желтого золота, украшенный Côtes de Genève, который видно сквозь сапфировое стекло задней крышки.

Более того, Land-Dweller является самым точным Rolex, когда-либо созданным швейцарским брендом роскоши.

То есть, да, Том Круз имеет действительно хороший вкус.

Как, в конце концов, и Леонардо Ди Каприо. Он надел Land-Dweller на CinemaCon 2025, почти сразу после представления модели – это одна из привилегий, которой больше всего завидуют энтузиасты часов, зарезервированный для амбассадора бренда такого уровня.

А стоит Rolex Land-Dweller примерно 17 тысяч долларов США (это около 700 тысяч гривен).