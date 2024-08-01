Сеть без ума от Томаса Чеккона: как одна пикантная деталь сделала итальянского пловца звездой
Томас Чеккон стал настоящим хитмейкером. Прежде всего потому, что 23-летний спортсмен получил бронзу в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем на открытии соревнований в субботу 27 июля. Правда, внимание зрителей было приковано к одной важной детали.
Спортсмен ошеломил болельщиков, когда поднял руки. Именно в этот момент обнажилась нижняя часть живота. И хотя его голый торс и так все видели, именно этот момент стал безумно обсуждаемым в сети. И это сделало Томаса Чеккона настоящей секс-иконой!
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Сеть активно обсуждает Чеккона
Чеккон не только выиграл "бронзу" в эстафете, но и вырвал "золото" во время заплыва на спине через день. Как отметил сам спортсмен, он осуществил свою мечту. Что же говорят в сети? Да там они просто сходят с ума от итальянца и буквально поют ему дифирамбы.
Чеккон получил золотую медаль / Фото из инстаграма Чеккона
Я только что видел, как Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине, так что он не только горячий, но и олимпийский чемпион,
– написал один из зрителей в социальных сетях.
Другой пользователь заметил, что Чеккон, видимо, "имеет модельный контракт".
Одна деталь сделала Чеккона популярным: смотрите видео
Томас Чеккон, известный как "Акула", стал звездой Олимпийских игр 2024 года в Париже не только потому, что дважды поднялся на пьедестал почета, но и благодаря своей внешности. Согласно сообщениям в социальных сетях, золотой и бронзовый олимпийский медалист 2024 года стал похожим на "модель Calvin Klein" из-за случайной неисправности гардероба.
У Томаса Чеккона каждые 4 года увеличивается количество подписчиков в инстаграме,
– добавил пользователь сети.
В тиктоке одна женщина поделилась: "Что происходит с итальянской командой по плаванию на Олимпиаде, которая выглядит как модели Calvin Klein?".
Итальянскую команду сравнивают с моделями: смотрите видео
Другая пользовательница, которая присутствовала на мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, показала видео с Томасом после церемонии награждения и сказала, что она "свайпнет вправо" на него.
"Умерла и попала на небеса на самом деле", – написала она в подписи к видео.
Популярность Томаса набирает обороты, а его историческая победа на дистанции 100 метров на спине в понедельник 29 июля продолжает вызывать восхищение. На X (ранее известный как Twitter), фанат написал: "Следующая топ-модель Олимпиады и золотой медалист – Томас Чеккон". Другие писали:
- "Неудивительно, что он победил, эта линия подбородка, видимо, рассекла воду пополам, когда он нырнул".
- "Томас Чеккон такой красивый".
- "Весь американский патриотизм покидает мое тело, когда Томас Чеккон на моем экране".
- Еще один человек откликнулся: "Святые небеса".
Готовился до деталей
Я готовился к этому финалу до мельчайших деталей, – сказал Томас в интервью Rai Italia во вторник. – Я так счастлив и очень взволнован.
Спортсмен получил прозвище "Акула" за свою скорость в воде, незаурядную решительность и рост 1,97 метра.
"Ты должен быть хорошим, тогда твоя удача также имеет значение", – прокомментировал Томас золотую медаль своего товарища по команде Николо Мартиненгиса, которую он завоевал на дистанции 100 метров брассом в воскресенье 28 июля.
Рост Чеккона – 1,97 метра / Фото из инстаграма Чеккона
Родители Томаса также являются спортсменами. Его отец, Лорис, – пятиборец, а мать, Джола, – чемпионка по катанию на роликовых коньках.
"Когда я был ребенком, я ездил на тренировку с Альберто (его тренером – Gentelman 24) на машине, – вспоминает олимпиец. – Он спросил меня, о чем я мечтаю, я ответил, что хочу выиграть Олимпийские игры, а он сказал: "Успокойся, не все сразу". В детстве я знал, что могу победить".
В разговоре с Раем Томас признался, что на пьедестале почета он был "эмоциональным".
Он сказал: "Такого со мной не случалось на чемпионатах мира, но здесь гонка происходит каждые четыре года, если ты ошибаешься, то теряешь все".
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Томасу Чеккону всего 23 года. И мы верим в то, что впереди его ожидает не одна золотая медаль. Как бы там ни было, стальной пресс и идеальную линию внизу живота, которыми может похвастаться итальянец, будут обсуждать еще не один день!