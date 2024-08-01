Мережа шаленіє від Томаса Чеккона: як одна пікантна деталь зробила італійського плавця зіркою
Томас Чеккон став справжнім хітмейкером. Передовсім тому, що 23-річний спортсмен здобув бронзу в естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем на відкритті змагань у суботу 27 липня. Правда, увага глядачів була прикута до однієї важливої деталі.
Спортсмен приголомшив уболівальників, коли підняв руки. Саме у цей момент оголилась нижня частина живота. І хоч його голий торс і так усі бачили, саме цей момент став шалено обговорюваним у мережі. І це зробило Томаса Чеккона справжньою секс-іконою!
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Мережа активно обговорює Чеккона
Чеккон не лише виграв "бронзу" в естафеті, а й вирвав "золото" під час запливу на спині через день. Як зауважив сам спортсмен, він здійснив свою мрію. Що ж кажуть у мережі? Та там відверто божеволіють від італійця та буквально співають йому дифірамби.
Чеккон здобу золоту медаль / Фото з інстаграму Чеккона
Я щойно бачив, як Томас Чеккон виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині, так що він не тільки гарячий, але й олімпійський чемпіон,
– написав один з глядачів у соціальних мережах.
Інший користувач зауважив, що Чеккон, мабуть, "має модельний контракт".
Одна деталь зробила Чеккона популярним: дивіться відео
Томас Чеккон, відомий як "Акула", став зіркою Олімпійських ігор 2024 року в Парижі не лише тому, що двічі піднявся на п'єдестал пошани, але й завдяки своїй зовнішності. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, золотий і бронзовий олімпійський медаліст 2024 року став схожим на "модель Calvin Klein" через випадкову несправність гардероба.
У Томаса Чеккона кожні 4 роки збільшується кількість підписників в інстаграмі,
– додав користувач мережі.
У тіктоці одна жінка поділилася: "Що відбувається з італійською командою з плавання на Олімпіаді, яка виглядає як моделі Calvin Klein?".
Італійську команду порівнюють з моделями: дивіться відео
Інша користувачка, яка була присутня на чоловічій естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем, показала відео з Томасом після церемонії нагородження і сказала, що вона "свайпне вправо" на нього.
"Померла і потрапила на небеса насправді", – написала вона в підписі до відео.
Популярність Томаса набирає обертів, а його історична перемога на дистанції 100 метрів на спині в понеділок 29 липня продовжує викликати захоплення. На X (раніше відомий як Twitter), фанат написав: "Наступна топмодель Олімпіади і золотий медаліст – Томас Чеккон". Інші писали:
- "Не дивно, що він переміг, ця лінія підборіддя, мабуть, розсікла воду навпіл, коли він пірнув".
- "Томас Чеккон такий красивий".
- "Весь американський патріотизм покидає моє тіло, коли Томас Чеккон на моєму екрані".
- Ще одна людина відгукнулася: "Святі небеса".
Готувався до деталей
Я готувався до цього фіналу до найдрібніших деталей, – сказав Томас в інтерв'ю Rai Italia у вівторок. – Я такий щасливий і дуже схвильований.
Спортсмен отримав прізвисько "Акула" за свою швидкість у воді, неабияку рішучість і зріст 1,97 метра.
"Ти повинен бути хорошим, тоді твоя удача також має значення", – прокоментував Томас золоту медаль свого товариша по команді Ніколо Мартіненгіса, яку він завоював на дистанції 100 метрів брасом у неділю 28 липня.
Зріст Чеккона – 1,97 метра / Фото з інстаграму Чеккона
Батьки Томаса також є спортсменами. Його батько, Лоріс, – п'ятиборець, а мати, Джола, – чемпіонка з катання на роликових ковзанах.
"Коли я був дитиною, я їздив на тренування з Альберто (його тренером – Gentelman 24) на машині, – згадує олімпієць. – Він запитав мене, про що я мрію, я відповів, що хочу виграти Олімпійські ігри, а він сказав: "Заспокойся, не все одразу". У дитинстві я знав, що можу перемогти".
У розмові з Раєм Томас зізнався, що на п'єдесталі пошани він був "емоційним".
Він сказав: "Такого зі мною не траплялося на чемпіонатах світу, але тут гонка відбувається кожні чотири роки, якщо ти помиляєшся, то втрачаєш все".
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Томасу Чеккону лише 23 роки. І ми віримо в те, що попереду на нього очікує не одна золота медаль. Хай там як, сталевий прес та ідеальну лінію внизу живота, якими може похизуватись італієць, обговорюватимуть ще не один день!