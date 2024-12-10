Все началось с воскресной, 8 декабря, публикации сообщения в соцсетях, которая вызвала всплеск интереса. А все потому, что там фигурировало фото жены Джо Байдена – Джилл. 24 Канал со ссылкой на USA Today рассказывает подробнее.

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Трамп "одолжил" фото жены Байдена для рекламы своих духов: что теперь будет

Парфюм Трампа можно приобрести за 199 долларов за флакон или 2 за 298 долларов. Но людей заинтересовала не цена – а фото, что заложили в сердцевину рекламной кампании. Это изображение избранного президента США, который разговаривает с действующей первой леди во время открытия Собора Парижской Богоматери в Париже.

Аромат, перед которым ваши враги не смогут устоять,

– говорит подпись к фото.

Что ж, Дональд Трамп готовится к своему второму президентскому сроку, но одновременно с этим контролирует огромные бизнес-интересы и запускает новые. Это никого не удивляет, но использование фото жены своего экс-соперника – другое дело.

Эксперты по этике говорят, что Трамп выходит за рамки. Например, Ричард Пейнтер, когда-то юрист по вопросам этики в Белом доме при Джордже Буше-младшем, говорит, что:

Это проблема, но нет способа остановить президента от продажи гитар, Библий или духов.



Вот как рекламирует свои новые духи избранный президент США / Скриншот из соцсети Дональда Трампа

По словам юристов, закон запрещает использовать имя, изображение или образ человека в коммерческих целях без его разрешения. То есть, Джилл Байден может подать в суд. С другой стороны, конституция США имеет приоритет над законами, поэтому Трамп может использовать свое право на свободу слова, и защита с этой позиции может быть успешной.

Но как оно в итоге будет – пока неизвестно. Ни первая леди, ни команда Трампа не ответили на запрос о комментариях.

Стоит ли этим заниматься, или лучше оставить все как есть, может зависеть как от PR-анализа, так и от анализа права на публичность, но, похоже, это беспрецедентный сценарий,

– считает юрист Джонатан Фабер, который специализируется на вопросах интеллектуальной собственности.

Заметим, что Трамп назвал свою новую линию духов и одеколонов "Fight, fight, fight" ("Дерись, дерись, дерись"). Это чтобы напомнить о словах, которые он выкрикнул после ранения в ухо.