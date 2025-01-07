Масштабные проявления любви, например ужины со свечами или полеты на воздушных шарах, остались в прошлом. О новом тренде – микроромантизме – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Микроромантизм как возвышение обыденности

На Bumble Dating Trends микроромантизм описали как новый способ проявления чувств, который приобретает все большую популярность. Он привлекает как устоявшиеся пары, так и одиноких, которые ищут глубоких отношений.

Что интересно, вы уже можете быть в тренде , даже не осознавая этого. Скажем, если вы отправляете человеку мемы, чтобы вызвать улыбку, заказываете его любимый напиток или делитесь плейлистом, предназначенным только для него.

, даже не осознавая этого. Скажем, если вы отправляете человеку мемы, чтобы вызвать улыбку, заказываете его любимый напиток или делитесь плейлистом, предназначенным только для него. И – нет, романтика не умерла, она просто эволюционировала. Микроромантизм – это о том, чтобы понимать язык любви вашей пары и простыми жестами выражать искреннюю привязанность, не прибегая к излишествам.

и простыми жестами выражать искреннюю привязанность, не прибегая к излишествам. Никаких букетов, экстравагантных сюрпризов и прочего – только маленькие жесты, например, отправка короткого сообщения в течение дня или шоколадная булочка после работы. И эти жесты весят больше, чем что-либо другое.

По опросу компании Bumble, среди более 40 000 опрошенных зумеров и миллениалов 86% видят в этих жестах новый способ выражения своих чувств, который укрепляет близость и интимность в отношениях.

Масштабные проявления любви уходят в прошлое, начинает господствовать новый тренд – микроромантика / Фото Racool_studio@freepik

Романтизм в ногу со временем

Романтизм сегодня приобретает большую трезвость и отвечает на стремление людей к простоте, к отказу от традиционных представлений о любви, которые часто считаются душными и нереалистичными. В цифровую эпоху, где все движется быстро и царит мгновенность, именно маленькие жесты питают отношения.

И это отражает изменение менталитета. Грандиозные проявления любви, идеализированные Голливудом 2000-х, уступают. Новые поколения ищут прежде всего постоянства и подлинности. Общие ценности и заботу ставят выше совершенства.

Грандиозные проявления любви, идеализированные Голливудом 2000-х, уступают. Новые поколения ищут прежде всего постоянства и подлинности. Общие ценности и заботу ставят выше совершенства. Современные отношения – это больше не о том, чтобы произвести впечатление, а о том, чтобы глубоко зацепить другого человека. Шутки, неожиданного сообщения или кивка на совместную историю теперь достаточно, чтобы зажечь сердца.

другого человека. Шутки, неожиданного сообщения или кивка на совместную историю теперь достаточно, чтобы зажечь сердца. Успех микроромантики не удивляет, ведь она создает прочную связь без давления или причудливых материальных вещей. Эти маленькие жесты ткут паутину соучастия между двумя людьми, которая укрепляет успешную жизнь в паре.

С микроромантикой любовь приобретает более человечное и доступное измерение: она о том, чтобы праздновать повседневность, ценить простые моменты и искать красоту в обычном. Ведь часто именно это все наполняет сердца.