Отчет Tinder за 2024 год показал совершенно новые тенденции в мире знакомств и свиданий

Пользователи приложений для знакомств сейчас требуют "прозрачности и намерений", а также "открытого общения". Это в рамках новой тенденции, которую Tinder назвал loud looking.

Об этом идет речь в отчете компании "2024 Year in Swipe", пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post. Рассказываем подробнее об этом и о том, чего же хотят люди от знакомств на рубеже 2024 и 2025 годов.

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Что такое loud looking и чего хотят люди в знакомствах сегодня

Согласно отчету Tinder, одинокие люди отдают предпочтение:

Надежности – 40%,

Физической привлекательности – 35%,

Общим ценностям – 31%,

И эмоциональной доступности – 30%.

Люди больше не желают мириться с двусмысленностью или смешанными сигналами, говорит директор по коммуникациям австралийского офиса Tinder Кирсти Данн. Вместо этого они требуют "прозрачности и намерений" и "открытого общения".

Эту новую постоянно растущую тенденцию в Tinder назвали loud looking. То есть люди ищут связи, которые соответствуют их ценностям и предлагают реальное и содержательное взаимодействие. При этом свидания должны стать более целенаправленным и преднамеренным опытом.

Приложение для знакомств показывает, что профили пользователей теперь полны утверждений, которые громко и четко (loud) говорят о том, чего они хотят. А "ищу..." (looking) было самым популярным упоминанием в тиндере в 2024 году.

Чего же хотят люди от знакомств на рубеже 2024 и 2025 годов / Фото freepik

Нанокорабль – что это такое и при чем здесь знакомства

На 2025 год четверть одиноких людей переносят оптимизм в свои поиски любви. Это привело к появлению еще одного нового тренда знакомств, который назвали "нанокорабль" (nanoship).

Этот тренд описывает романтическую связь, которая часто настолько маленькая, что кому-то может показаться несущественной, но на самом деле она имеет большое значение.

Это столь же быстротечно, как обмен взглядами в автобусе, обмен улыбками в кафе или смс "доброе утро" от кого-то, кто добавляет немного больше яркости в ваш день,

– объяснила Данн.

Эти микросвязи – о том, как находить радость в наноискорках на пути к тому, чтобы найти "того самого" человека. Они подчеркивают, насколько важно ценить маленькие моменты и видеть потенциал в каждом взаимодействии.

Особенно заметные тенденции в знакомствах – loud looking, nanoship и hopecore / Фото freepik

Ядро надежды

Итак, эти новые тренды отражают изменение подходов к знакомствам среди одиноких людей. Но и это еще не все.

Многие люди на свиданиях сейчас выбирают оптимизм, сосредотачиваясь на небольших, но значимых взаимодействиях, а не на ожидании больших романтических жестов,

– отмечает Данн.

Эти настроения перерастают в еще одну тенденцию, обнаруженную в отчете Tinder. Речь о hopecore – ядре надежды. Это о способе мышления, который фокусируется на позитиве и радости в отношениях.

Мы живем в мире, полном политической напряженности и экономического давления. И этот культурный сдвиг в сторону оптимизма в отношениях очень обнадеживающий,

– подытожила Данн.

Итак, ищущие знакомств люди сейчас придают все большее значение связям, которые улучшают настроение. И, конечно, таким чертам, как надежность и верность.