Про це мовиться у звіті компанії "2024 Year in Swipe", пише 24 Канал із посиланням на New York Post. Розповідаємо докладніше про це і про те, чого ж хочуть люди від знайомств на межі 2024 та 2025 років.

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Що таке loud looking і чого прагнуть люди у знайомствах сьогодні

Згідно зі звітом Tinder, самотні люди надають перевагу:

Надійності – 40%,

Фізичній привабливості – 35%,

Спільним цінностям – 31%,

Та емоційній доступності – 30%.

Люди більше не бажають миритися з двозначністю або змішаними сигналами, каже директорка з комунікацій австралійського офісу Tinder Кірсті Данн. Натомість вони вимагають "прозорості та намірів" і "відкритого спілкування".

Цю нову тенденцію, що постійно зростає, у Tinder назвали loud looking. Тобто люди шукають зв'язки, які відповідають їхнім цінностям і пропонують реальну й змістовну взаємодію. При цьому побачення мають стати більш цілеспрямованим і навмисним досвідом.

Додаток для знайомств показує, що профілі користувачів тепер сповнені тверджень, які голосно і чітко (loud) говорять про те, чого вони хочуть. А "шукаю..." (looking) було найпопулярнішою згадкою в тіндері у 2024 році.

Чого ж хочуть люди від знайомств на межі 2024 та 2025 років / Фото freepik

Нанокорабель – що це таке і до чого тут знайомства

На 2025 рік чверть самотніх людей переносять оптимізм у свої пошуки кохання. Це спричинило появу ще одного нового тренду знайомств, який назвали "нанокорабель" (nanoship).

Цей тренд описує романтичний зв'язок, який часто настільки маленький, що комусь може здатися несуттєвим, але насправді він має велике значення.

Це так само швидкоплинно, як обмін поглядами в автобусі, обмін усмішками в кав'ярні або смс "добрий ранок" від когось, хто додає трохи більше яскравості у ваш день,

– пояснила Данн.

Ці мікрозв'язки – про те, як знаходити радість у наноіскорках на шляху до того, щоб знайти "ту саму" людину. Вони підкреслюють, наскільки важливо цінувати маленькі моменти та бачити потенціал у кожній взаємодії.

Особливо помітні тенденції у знайомствах – loud looking, nanoship та hopecore / Фото freepik

Ядро надії

Отже, ці нові тренди відбивають зміну підходів до знайомств серед самотніх людей. Та і це ще не все.

Багато людей на побаченнях зараз обирають оптимізм, зосереджуючись на невеликих, але значущих взаємодіях, а не на очікуванні великих романтичних жестів,

– наголошує Данн.

Ці настрої переростають у ще одну тенденцію, виявлену у звіті Tinder. Мовиться про hopecore – ядро надії. Це про спосіб мислення, який фокусується на позитиві та радості у стосунках.

Ми живемо у світі, сповненому політичної напруженості та економічного тиску. Та цей культурний зсув у бік оптимізму в стосунках дуже обнадійливий,

– підсумувала Данн.

Тож люди, які шукають знайомств, нині надають все більшого значення зв'язкам, що покращують настрій. І, звісно, таким рисам, як надійність і вірність.