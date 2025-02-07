Если вы хотите иметь рельефный пресс, как у спартанцев из известного фильма, эти советы вам обязательно помогут. 24 Канал со ссылкой на Men's Health рассказывает подробнее.

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4 совета, которые помогут вам развить рельефный пресс

Epic Abs – новая программа от фитнес-тренера Эбенезера Сэмюэла. Она проводит вас через интенсивные тренировки, во время которых вы, внимание, не выполняете ни одного упражнения на пресс. Да – вы действительно можете накачать спартанский пресс без кранчей.

Идея в том, чтобы заставить пресс работать с ягодицами и поясницей как единое целое. Это дает нам желаемый пресс, а также делает нас сильнее для всего остального,

– говорит Сэмюэл.

Тренировки Сэмюэла сосредоточены на движениях для всего тела, которые акцентируют на прессе и учат задействовать его для стабилизации тела при работе с движениями для всего тела. Вот о чем речь.

Если вы хотите иметь рельефный пресс, как у спартанцев, прочитайте эти советы от персонального тренера / Фото ebenezersamuel23