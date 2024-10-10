Такие коллекции есть у Бена Аффлека, Майкла Джордана и многих других. Некоторые из них выходят за пределы нашего воображения, и, возможно, именно поэтому они привлекают нас. GQ пишет о нескольких знаменитостях с самыми большими коллекциями кроссовок.
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Лимитированные модели и классические силуэты: крупнейшие коллекции кроссовок селебрити
- Бен Аффлек. На большинстве своих выходов в свет он появлялся в эксклюзивных кроссовках, классических и очень дорогих моделях. К примеру – это Nike SB Dunk Low "What the Dunk", одна из самых редких пар в истории, цена которой достигает 360 тысяч долларов.
- DJ Khaled. Известный музыкальный продюсер и диджей владеет непревзойденной коллекцией кроссовок. Согласно Public Desire, в ней 10 тысяч пар где-то на примерно 80 миллионов долларов.
DJ Khaled имеет непревзойденную коллекцию кроссовок / Фото из инстаграма звезды
- Марк Уолберг. Коллекция этого актера содержит 137 пар, ее оценивают в 100 тысяч долларов. Среди моделей, которые носил Уолберг – Jordan 11 Low Concord, Jordan 3 Fire Red, Jordan 5 Oregon Ducks и Jordan Alternate 89.
- Дрейк. От Nike TL Shox "Sunrise" до собственноручно разработанных Nocta Hot Steps, Дрейк обладает большой коллекцией, которая влияет и на базовые вещи, например Air Force 1 и Off White Nike Air Max 97, что являются частью серии "Десятка" покойного дизайнера Вирджила Абло.
Коллекцию кроссовок Марка Уолберга оценивают в сотню тысяч долларов: смотрите видео из инстаграма звезды
- Джастин Тимберлейк. В его коллекции есть модели, которых нет больше ни у кого в мире. Например, Jordan 11, которых существует только 2 пары, и обе принадлежат певцу.
- Майкл Джордан. Уже упомянутая "Династия", выставлена на аукцион Sotheby's в 2023, показала, насколько дорогой может быть коллекция Джордана. Серия из 6 пар, которые он носил на всех 6 чемпионатах НБА, которые выиграл, оценена в 8 миллионов долларов. И это лишь верхушка айсберга сокровищ в гардеробе бывшей звезды "Чикаго Буллз".
Коллекция Дрейка влияет даже на базовые вещи / Фото из инстаграма звезды