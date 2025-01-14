Поэтому нужно составить резюме правильно и постоянно добавлять в него актуальную информацию. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Резюме может открыть много дверей, если вы не забыли это сделать

Не надо указывать, в какой детский сад вы ходили или какие имели оценки в школе. Но очень важно, чтобы вы добавили информацию о своем образовании, опыт работы и навыки. Но это еще не все.

Бывшая исполнительный директор Google и эксперт по развитию карьеры Дженни Вуд говорит, что для резюме есть 2 очень важных зеленых флажка, которые помогут вам выделиться. И это не о названиях известных компаний, в которых вы могли работать, и не об обучении в Гарварде, а лишь о том, как вы строите свой документ.

Нужно составить резюме правильно, и в нем должны быть 2 важных зеленых флажка / Фото freepik

Первый флажок – это однострочные маркеры.

Маркеры помогают вашему резюме иметь организованный и целенаправленный вид. И очень хорошо, когда каждый из них не больше 1 строки. Это делает все сжатым и четким, а также свидетельствует, что вы знаете, как распознать самую важную информацию и отбросить то, что не является необходимым.

Также это работает потому, что показывает человеку, который читает резюме, что вы цените его время. Это помогает вам произвести хорошее впечатление еще до того, как он встретится с вами. А загроможденное резюме, переполненное информацией, особенно ненужной, может работать против вас.

Второй флажок – это индивидуальность.