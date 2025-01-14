Поэтому нужно составить резюме правильно и постоянно добавлять в него актуальную информацию. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Резюме может открыть много дверей, если вы не забыли это сделать
Не надо указывать, в какой детский сад вы ходили или какие имели оценки в школе. Но очень важно, чтобы вы добавили информацию о своем образовании, опыт работы и навыки. Но это еще не все.
Бывшая исполнительный директор Google и эксперт по развитию карьеры Дженни Вуд говорит, что для резюме есть 2 очень важных зеленых флажка, которые помогут вам выделиться. И это не о названиях известных компаний, в которых вы могли работать, и не об обучении в Гарварде, а лишь о том, как вы строите свой документ.
Нужно составить резюме правильно, и в нем должны быть 2 важных зеленых флажка / Фото freepik
Первый флажок – это однострочные маркеры.
- Маркеры помогают вашему резюме иметь организованный и целенаправленный вид. И очень хорошо, когда каждый из них не больше 1 строки. Это делает все сжатым и четким, а также свидетельствует, что вы знаете, как распознать самую важную информацию и отбросить то, что не является необходимым.
- Также это работает потому, что показывает человеку, который читает резюме, что вы цените его время. Это помогает вам произвести хорошее впечатление еще до того, как он встретится с вами. А загроможденное резюме, переполненное информацией, особенно ненужной, может работать против вас.
Второй флажок – это индивидуальность.
- Ваше резюме является персональным, поэтому вам нужно добавить в него немного индивидуальности. Да так, чтобы оно соответствовало работе, которую вы хотите. Здесь Вуд имеет в виду игру с тем, как вы подаете информацию, а также рассказ о вещах, которыми вы увлекаетесь, или о ваших хобби.
- Например, эксперт разместила иконку микрофона и кекса в собственном резюме в разделе о своих увлечениях. Это риск, но это риск, который может помочь вам выделиться в конкурентной среде кандидатов, где справа и слева куча людей, имеющих одинаковые навыки, знания и опыт.