Генеральный директор Berkshire Hathaway все еще ценит каждый свой доллар. А его философия экономии настолько приземленная, что любой может извлечь из нее пользу. Подробнее о ней рассказываем на 24 Канале благодаря yahoo!finance.
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Скрытые способы экономии, о которых вам никто не рассказывал – до Уоррена Баффета
Баффет предлагает определенные правила, которые помогут вам экономить на повседневных расходах. И при этом не терять комфорта и получать все необходимое.
- Сосредоточьтесь на ценности. Баффет не интересуется дизайнерскими именами, ведь существуют не менее качественные аналоги. И он не покупает новые автомобили, а слегка поврежденные – и ремонтирует их за меньшую сумму, чем стоимость новой машины. Вы можете применить эту философию к любым стандартным расходам, ища качественные продукты с нужными вам функциями.
- Будьте креативными. Когда родился первый ребенок Баффета, он переделал ящик комода в колыбель, чтобы сэкономить и не покупать новую. Такое творческое мышление можно применить и к повседневным расходам – особенно когда вы можете сделать что-то своими руками или приобрести подержанное.
Уоррен Баффет посоветовал, как сэкономить на ежедневных расходах, не жертвуя комфортом / Фото АР
- Качество, а не количество. Есть разница между покупкой дешево и покупкой выгодно. В письме к акционерам 1989 года Баффет написал: "Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем справедливую компанию по замечательной цене". То есть товар может иметь лучшую цену, но если он низкого качества, лучше заплатить больше за продукт, который действительно стоит ваших денег.
- Ограничьте свои вечеринки и ужины. У Баффета есть деньги, чтобы поужинать где угодно, но он этого не делает – а остается дома и наслаждается простой диетой. Он признавался, что ему нравится есть одно и то же снова и снова. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться вечеринками, но не выходите за рамки бюджета, допуская это в умеренных дозах.
- Не гонитесь за трендами. Баффет не склонен следовать рыночным тенденциям. Еще в 1999 он писал: "Ключ к инвестированию не в оценке, насколько отрасль повлияет на общество, а в определении конкурентных преимуществ компании". Эту философию можно легко применить к повседневным расходам – не покупать каждую модную вещь по завышенной цене, а отдать предпочтение доступной проверенной классике.
- Воспользуйтесь преимуществами распродаж. Даже Баффет любит хорошие распродажи: "Независимо от того, говорим мы об акциях или носках, я люблю покупать качественные товары, когда они уценены". Отличный способ придерживаться бюджета – искать товары на распродажах, чтобы получить качественную продукцию по доступной цене.