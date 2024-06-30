Профессор Гарварда назвал особенность, которая есть у всех успешных мужчин
Источник:GQ
Мы часто склонны брать пример с тех, кто достиг успеха. Пытаемся повторить их действия в надежде достичь похожих результатов. Неважно, будь то бизнесмены, спортсмены или другие личности, которыми мы восхищаемся, – мы думаем, что, следуя их формуле, мы достигнем такого же успеха.
Действительно, существуют эффективные стратегии и полезные советы для повышения нашей производительности и результативности, однако бессмысленно полностью копировать других. Каждый путь является уникальным, на него влияют множество факторов.
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Черта успешных: очень мало мужчин имеют ее
По словам Джозефа Фуллера, профессора Гарвардского университета, который изучал успешных людей, одной из важнейших их черт является адаптивность. Это способность быть гибким в ситуациях с препятствиями, и она очень важна.
- В начале нашей карьеры мы можем иметь четкие цели, но могут появиться новые возможности, и очень важно знать, как ими воспользоваться.
- Важно оставаться открытыми и не зацикливаться на жестких планах. Успешные люди – это те, кто принимают изменения без страха и не пытаются их избежать.
Возьмем пример молодого специалиста, который стремится работать в крупной компании. На этом пути может появиться возможность в меньшей или другой компании. Если условия лучше, то нужно быть гибким и принять это изменение, а не оставаться упрямо фиксированным на первоначальной идее.
Это не значит отказываться от мечты всей жизни или избегать постановки четких целей. Это означает не закрывать никаких дверей на своем пути и быть открытым к новым возможностям.
- Жесткость и негибкость ведут в никуда. Они не только могут навредить нам индивидуально, но и препятствовать работе в команде. Отказ принимать идеи, которые отличаются от наших собственных, делает нас самих для себя препятствием.
- Это суждение может показаться очевидным. Но исследование Джозефа Фуллера показывает, что адаптивность часто недооценивают. При этом работодатели активно ищут людей с открытым мышлением, готовых быстро двигаться в ногу с изменениями современного мира.
Успех – это не просто. Это субъективное понятие. Но какой бы ни была наша цель, адаптивность остается ключом к достижению целей. Выход из зоны комфорта, хоть это и банально, является залогом успеха. Принимая гибкий подход и оставаясь открытыми к новым возможностям, мы можем лучше подготовить себя к встрече с вызовами и победе над своими амбициями.