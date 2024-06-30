Профессор Гарварда назвал особенность, которая есть у всех успешных мужчин

Мы часто склонны брать пример с тех, кто достиг успеха. Пытаемся повторить их действия в надежде достичь похожих результатов. Неважно, будь то бизнесмены, спортсмены или другие личности, которыми мы восхищаемся, – мы думаем, что, следуя их формуле, мы достигнем такого же успеха.

Действительно, существуют эффективные стратегии и полезные советы для повышения нашей производительности и результативности, однако бессмысленно полностью копировать других. Каждый путь является уникальным, на него влияют множество факторов.

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Черта успешных: очень мало мужчин имеют ее

По словам Джозефа Фуллера, профессора Гарвардского университета, который изучал успешных людей, одной из важнейших их черт является адаптивность. Это способность быть гибким в ситуациях с препятствиями, и она очень важна.

В начале нашей карьеры мы можем иметь четкие цели, но могут появиться новые возможности, и очень важно знать, как ими воспользоваться.

Важно оставаться открытыми и не зацикливаться на жестких планах. Успешные люди – это те, кто принимают изменения без страха и не пытаются их избежать.

Возьмем пример молодого специалиста, который стремится работать в крупной компании. На этом пути может появиться возможность в меньшей или другой компании. Если условия лучше, то нужно быть гибким и принять это изменение, а не оставаться упрямо фиксированным на первоначальной идее.

Невосприимчивость к новым возможностям делает нас самих для себя препятствием / Фото gpointstudio@freepik

Это не значит отказываться от мечты всей жизни или избегать постановки четких целей. Это означает не закрывать никаких дверей на своем пути и быть открытым к новым возможностям.

Жесткость и негибкость ведут в никуда. Они не только могут навредить нам индивидуально, но и препятствовать работе в команде. Отказ принимать идеи, которые отличаются от наших собственных, делает нас самих для себя препятствием.

Это суждение может показаться очевидным. Но исследование Джозефа Фуллера показывает, что адаптивность часто недооценивают. При этом работодатели активно ищут людей с открытым мышлением, готовых быстро двигаться в ногу с изменениями современного мира.

Успех – это не просто. Это субъективное понятие. Но какой бы ни была наша цель, адаптивность остается ключом к достижению целей. Выход из зоны комфорта, хоть это и банально, является залогом успеха. Принимая гибкий подход и оставаясь открытыми к новым возможностям, мы можем лучше подготовить себя к встрече с вызовами и победе над своими амбициями.