Кому из друзей принесли самый большой коктейль: головоломка, которая поставила в тупик тысячи

Представим, что в бар пришли четверо друзей. Каждый из них заказал разные коктейли. И ваша задача – определить, чей напиток больше.

Портал JapranJosh поделился очередной оптической иллюзией. На этот раз он предлагает вам определить, кому из друзей принесли самый большой коктейль.

Проверьте себя Какой стол больше: только 1% людей с высоким уровнем IQ справятся за 8 секунд

Чей коктейль оказался самым большим

Эта головоломка – настоящий тест на остроту ума: на первый взгляд, простой вопрос, который может решить лишь 1% людей с IQ на уровне гения.

Приготовьтесь испытать свои умственные способности с помощью этого вирусного теста, который поставил интернет в тупик! Если вы считаете, что обладаете острой наблюдательностью и высоким IQ, сейчас у вас есть шанс это доказать.

Эта трендовая головоломка – не просто очередной вызов, а настоящая проверка ваших знаний по физике, критического мышления и умственной ловкости. Только 1% лучших, с IQ более 140, могут разгадать эту загадку.

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Глядя на изображение, головоломка спрашивает: "Кто из них выпил больше?" Внимательно посмотрите на их формы и подумайте, как размеры могут влиять на их вместимость!



В каком стакане самый большой напиток / Фото JapranJosh

Стакан 1 высокий и наполнен кубиками льда. Может ли он содержать больше сока, чем другие?

Стакан 2 по форме больше похож на бокал или фужер; он шире посередине, но короче по сравнению с другими стаканами.

Бокал 3 имеет более традиционную форму, среднюю высоту и более широкий корпус, благодаря чему кажется, что он может вместить значительное количество жидкости.

Стакан 4 – высокий и тонкий, с изящным внешним видом. Его высота может свидетельствовать о большей вместительности.

Каждый стакан имеет свои особенности, поэтому с первого взгляда трудно определить, какой из них содержит больше сока.

Для тех, кто все еще ищет носорога, не волнуйтесь. Смотрите ответ ниже. При ближайшем рассмотрении стакан 3 шире и, кажется, имеет большую емкость по сравнению с другими стаканами, особенно со стаканом 4, который выше, но уже.

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Самый большой коктейль в стакане 3 / Фото JapranJosh

Более сбалансированное сочетание высоты и ширины стакана 3 свидетельствует о том, что он действительно может вместить больше жидкости.