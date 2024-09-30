Портал JapranJosh поділився черговою оптичною ілюзією. Цього разу він пропонує вам визначити, кому з друзів принесли найбільший коктейль.

Перевірте себе Який стіл більший: лише 1% людей з високим рівнем IQ впораються за 8 секунд

Чий коктейль виявився найбільшим

Ця головоломка – справжній тест на гостроту розуму: на перший погляд, просте питання, яке може розв'язати лише 1% людей з IQ на рівні генія.

Приготуйтеся випробувати свої розумові здібності за допомогою цього вірусного тесту, який поставив інтернет у глухий кут! Якщо ви вважаєте, що володієте гострою спостережливістю та високим IQ, зараз у вас є шанс це довести.

Ця трендова головоломка – не просто черговий виклик, а справжня перевірка ваших знань з фізики, критичного мислення та розумової спритності. Лише 1% найкращих, з IQ понад 140, можуть розгадати цю загадку.

Готові прийняти виклик? Перевірмо, чи зможете ви розв'язати цю головоломку і приєднатися до еліти геніїв з високим IQ!

Дивлячись на зображення, головоломка запитує: "Хто з них випив більше?" Уважно подивіться на їхні форми та подумайте, як розміри можуть впливати на їхню місткість!



В якій склянці найбільший напій / Фото JapranJosh

Склянка 1 висока і наповнена кубиками льоду. Чи може вона містити більше соку, ніж інші?

Склянка 2 за формою більше схожа на келих або фужер; вона ширша посередині, але коротша порівняно з іншими склянками.

Келих 3 має більш традиційну форму, середню висоту і ширший корпус, завдяки чому здається, що він може вмістити значну кількість рідини.

Склянка 4 – висока і тонка, з витонченим зовнішнім виглядом. Його висота може свідчити про більшу місткість.

Кожна склянка має свої особливості, тому з першого погляду важко визначити, яка з них містить більше соку.

Для тих, хто все ще шукає носорога, не хвилюйтеся. Дивіться відповідь нижче. При ближчому розгляді стакан 3 ширший і, здається, має більшу місткість порівняно з іншими стаканами, особливо зі стаканом 4, який є вищим, але вужчим.

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Найбільший коктейль у склянці 3 / Фото JapranJosh

Більш збалансоване поєднання висоти та ширини склянки 3 свідчить про те, що вона дійсно може вмістити більше рідини.