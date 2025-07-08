Сегодня, 8 июля, Валерий Залужный отмечает свой 52 день рождения. И по этому случаю 24 Канал собрал интересные факты из жизни бывшего главкома ВСУ, который стал символом несокрушимости украинского духа.

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С детства знал, что будет военным

Родился Валерий Залужный 8 июля 1973 года в Новоград-Волынске (ныне Звягеле) в семье военнослужащих. Будущий посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ рос и воспитывался в воинских частях. Поэтому, еще с детства он знал, что посвятит себя государству. В то же время заметим, что он также думал податься в юмористы.

У Залужного было забавное прозвище в школе

Рост Валерия Залужного – 185 сантиметров, но он таким был не всегда. Так, в средней школе он был довольно низеньким и выделялся розовыми щечками. Поэтому, он выглядел моложе своего возраста, из-за чего одноклассники называли его "Валерчиком".



Залужного в школе называли "Валерчиком" / Фото из личного архива Залужного

Не имеет советского образования

Важно также понимать, что Валерий Залужный не получал образование ни в советском военном училище, ни в российском. Вместо этого:

В 1997 году Валерий Залужный закончил общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск, да еще и с отличием.

Также получил еще одно высшее образование Национальной академии обороны.

Кроме того, он закончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

А еще у Валерия Залужного есть гражданский диплом. Он стал магистром международных отношений в Острожской академии еще в 2020 году.

Первый главком, который воевал

Следует заметить, что Валерий Залужный стал первым украинским главнокомандующим, у которого был непосредственный военный опыт. Собственно, он участвовал в боевых действиях в Донецкой области в 2014 году.

Для меня война началась в середине июля 2014 года с назначения заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил. Запомнились, пожалуй... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь, решить какие-то военные или бытовые вопросы,

– рассказал он в интервью.

Его назвали "железным генералом"

Так Валерия Залужного назвало авторитетное издание Politico в 2022 году. Медиа в прошлом году посвятило главкому аналитический материал. В нем Валерия Залужного назвали "ярким представителем нового поколения украинских военных, которые смогли оторваться от авторитарного советского прошлого". Оно также отметило, что "командующий станет легендарной фигурой в истории Украины. Ведь успехи украинской армии удивили весь мир".

Также Валерий Залужный в мае вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии авторитетного журнала Time.



Обложка Time с Валерием Залужным / Иллюстрация Time

У Залужного хороший вкус на музыку

Если представить себе поездку с Валерием Залужным на авто, то следует быть готовыми к тому, что вы будете наслаждаться диско 80-х. Впрочем, плейлист кардинально меняется, когда бывший главком в решительном настроении. В таком случае он включает Rammstein.

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А еще Валерий Залужный во время полномасштабного вторжения писал книгу "Моя война". Работу над ней тогдашний главком начал в 2023 году. И она – автобиографический рассказ о пути Валерия от детства до руководства ВСУ. Кроме того, в 2024 году свет увидела биография "Железный генерал: уроки человечности", написанная его советницей по стратегическим коммуникациям Людмилой Долгоновской.