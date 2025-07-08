Нині, 8 липня, Валерій Залужний відзначає свій 52 день народження. І з цієї нагоди 24 Канал зібрав цікаві факти з життя колишнього головкома ЗСУ, який став символом незламності українського духу.

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Змалечку знав, що буде військовим

Народився Валерій Залужний 8 липня 1973 року у Новоград-Волинську (нині Звягелі) у родині військовослужбовців. Майбутній посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ ріс і виховувався у військових частинах. Відтак, ще змалечку він знав, що присвятить себе державі. Водночас зауважимо, що він також думав податись у гумористи.

У Залужного було кумедне прізвисько у школі

Зріст Валерія Залужного – 185 сантиметрів, але ж він таким був не завжди. Так, у середній школі він був досить низеньким і виділявся рожевими щічками. Відтак, він виглядав молодшим за свій вік, через що однокласники називали його "Валєрчіком".



Залужного у школі називали "Валєрчіком" / Фото з особистого архіву Залужного

Не має радянської освіти

Важливо також розуміти, що Валерій Залужний не здобував освіту ані в радянському військовому училищі, ані в російському. Натомість:

У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ, так ще й з відзнакою.

Також здобув ще одну вищу освіту Національній академії оборони.

Крім того, він закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського.

А ще у Валерія Залужного є цивільний диплом. Він став магістром міжнародних відносин в Острозькій академії ще у 2020 році.

Перший головком, котрий воював

Слід зауважити, що Валерій Залужний став першим українським головнокомандувачем, у котрого був безпосередній військовий досвід. Власне, він брав участь у бойових діях на Донеччині у 2014 році.

Для мене війна почалася в середині липня 2014 року з призначення заступником командира сектора "С", що формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об’єднаних сил. Запам’яталися, мабуть… солдати. Досі з багатьма з них зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання,

– розповів він в інтерв’ю.

Його назвали "залізним генералом"

Так Валерія Залужного назвало авторитетне видання Politico у 2022 році. Медіа тогоріч присвятило головкому аналітичний матеріал. У ньому Валерія Залужного назвали "яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого". Воно також зауважило, що "командувач стане легендарною постаттю в історії України. Адже успіхи української армії здивували весь світ".

Також Валерій Залужний у травні увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією авторитетного журналу Time.



Обкладинка Time з Валерієм Залужним / Ілюстрація Time

У Залужного гарний смак на музику

Якщо уявити собі поїздку з Валерієм Залужним на авто, то слід бути готовими до того, що ви насолоджуватиметесь диско 80-х. Утім, плейлист кардинально змінюється, коли колишній головком у рішучому настрої. У такому випадку він вмикає Rammstein.

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А ще Валерій Залужний під час повномасштабного вторгнення писав книгу "Моя війна". Роботу над нею тодішній головком почав у 2023 році. І вона – автобіографічна розповідь про шлях Валерія від дитинства до керівництва ЗСУ. Крім того, у 2024 році світ побачила біографія "Залізний генерал: уроки людяності", написана його радницею зі стратегічних комунікацій Людмилою Долгоновською.