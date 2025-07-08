Милое детское прозвище и отличный музыкальный вкус: 6 интересных фактов о Валерии Залужном
- Валерий Залужный, известный украинский военный, отмечает 52-й день рождения, известен своим военным опытом и лидерскими качествами.
- Залужный стал первым украинским главнокомандующим с непосредственным боевым опытом, участвуя в боевых действиях в Донецкой области в 2014 году.
- Он был назван "железным генералом" изданием Politico в 2022 году и вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time.
Валерий Залужный – любимец миллионов. Кто-то вдохновляется его военной стратегией, кто-то – подходом к людям и добротой. Оно и неудивительно, ведь у бывшего главкома есть этот вайб любящего заботливого отца
Сегодня, 8 июля, Валерий Залужный отмечает свой 52 день рождения. И по этому случаю 24 Канал собрал интересные факты из жизни бывшего главкома ВСУ, который стал символом несокрушимости украинского духа.
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С детства знал, что будет военным
Родился Валерий Залужный 8 июля 1973 года в Новоград-Волынске (ныне Звягеле) в семье военнослужащих. Будущий посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ рос и воспитывался в воинских частях. Поэтому, еще с детства он знал, что посвятит себя государству. В то же время заметим, что он также думал податься в юмористы.
У Залужного было забавное прозвище в школе
Рост Валерия Залужного – 185 сантиметров, но он таким был не всегда. Так, в средней школе он был довольно низеньким и выделялся розовыми щечками. Поэтому, он выглядел моложе своего возраста, из-за чего одноклассники называли его "Валерчиком".
Залужного в школе называли "Валерчиком" / Фото из личного архива Залужного
Не имеет советского образования
Важно также понимать, что Валерий Залужный не получал образование ни в советском военном училище, ни в российском. Вместо этого:
В 1997 году Валерий Залужный закончил общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск, да еще и с отличием.
Также получил еще одно высшее образование Национальной академии обороны.
Кроме того, он закончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
А еще у Валерия Залужного есть гражданский диплом. Он стал магистром международных отношений в Острожской академии еще в 2020 году.
Первый главком, который воевал
Следует заметить, что Валерий Залужный стал первым украинским главнокомандующим, у которого был непосредственный военный опыт. Собственно, он участвовал в боевых действиях в Донецкой области в 2014 году.
Для меня война началась в середине июля 2014 года с назначения заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил. Запомнились, пожалуй... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь, решить какие-то военные или бытовые вопросы,
– рассказал он в интервью.
Его назвали "железным генералом"
Так Валерия Залужного назвало авторитетное издание Politico в 2022 году. Медиа в прошлом году посвятило главкому аналитический материал. В нем Валерия Залужного назвали "ярким представителем нового поколения украинских военных, которые смогли оторваться от авторитарного советского прошлого". Оно также отметило, что "командующий станет легендарной фигурой в истории Украины. Ведь успехи украинской армии удивили весь мир".
Также Валерий Залужный в мае вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии авторитетного журнала Time.
Обложка Time с Валерием Залужным / Иллюстрация Time
У Залужного хороший вкус на музыку
Если представить себе поездку с Валерием Залужным на авто, то следует быть готовыми к тому, что вы будете наслаждаться диско 80-х. Впрочем, плейлист кардинально меняется, когда бывший главком в решительном настроении. В таком случае он включает Rammstein.
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А еще Валерий Залужный во время полномасштабного вторжения писал книгу "Моя война". Работу над ней тогдашний главком начал в 2023 году. И она – автобиографический рассказ о пути Валерия от детства до руководства ВСУ. Кроме того, в 2024 году свет увидела биография "Железный генерал: уроки человечности", написанная его советницей по стратегическим коммуникациям Людмилой Долгоновской.