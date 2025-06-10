Блогерша-миллионщица поймала любимого на измене: его сжег популярный среди девушек продукт

К сожалению, от измены не застрахован абсолютно никто. В то же время партнеры годами могут не знать о похождениях своих вторых половинок. Впрочем, некоторым на помощь может прийти бдительность.

К примеру, нашей героини. Ванесса Моура – блогер с аудиторией в 1,3 миллиона подписчиков в инстаграме – имеет строгий режим ухода за кожей – утром и вечером. И именно это помогло ей обнаружить измену любимого, пишет 24 Канал со ссылкой на NeedToKnow.

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Как ей удалось обнаружить измену

Девушка держит все свои косметические продукты в порядке. Более того, она прекрасно знает, сколько каждого из них она уже использовала.

Я одержима порядком. Я точно знаю, сколько осталось каждого крема, где лежит каждая бутылочка, что закрыто, а что использовано наполовину,

– заметила она.

Казалось бы, к чему здесь все это? А к тому, что благодаря своей бдительности 31-летняя девушка смогла разоблачить своего коварного возлюбленного. Так, после возвращения домой из рабочей поездки Моура взялась выполнять свою привычную бьюти-рутину. Впрочем, один из ее продуктов для ухода вызвал у девушки подозрение.



Моура была в командировке, когда любимый ей изменил / Фото из инстаграма Моуры

"Когда я увидела одну из баночек с незакрытой крышкой и другой текстурой, я поняла, что кто-то ее касался. И это была не я. Кто-то повредил мои продукты, и я знала, что что-то не так", – заметила она.

И хоть на то время она не жила со своим уже бывшим, он имел ключи от ее квартиры. Девушка уверена, что этим продуктом пользовался точно не он.

Он никогда не знал бы, как пользоваться этими вещами самостоятельно. Он был грубым типом. Типом, который считал, что все, кроме мыла, – это ерунда, и который даже не пользовался солнцезащитным кремом или увлажняющим кремом,

– подчеркнула она.



Средства для ухода помогли выявить измену / Фото из инстаграма Моуры

Мог привести в квартиру любовницу

Девушка предположила, что бывший возлюбленный привел в ее квартиру любовницу, пока она отсутствовала. И что именно эта женщина пользовалась ее средствами для ухода за кожей. Муж, после разговора с ним, признался, что имел роман за спиной Моуры.

Быть измененной – это уже довольно плохо. Но использовать мои дорогие средства без разрешения? Я не могу это простить,

– сказала Моура.

Обратим внимание, что измена обнаруживают не только с помощью использованных средств для ухода. Одна женщина узнала об этом благодаря его привычкам чистить зубы. Так, Пол Джонс, частный детектив ARF Investigators, рассказал о клиентке. Она загрузила приложение для электрической зубной щетки, чтобы ее дети правильно ухаживали за ротовой полостью.

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Но никто и предположить не мог, что с помощью этого приложения удастся отследить не только привычки чистки зубов каждого из членов семьи. Так, клиентка впоследствии заметила, что история чистки зубов ее партнера регистрировалась в необычное время, когда он якобы был на работе.