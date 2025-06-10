Но ни одна из этих черт не является решающей, говорят эксперты. И в то же время выделяют одну, о которой вы, поспорим, даже не думали. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Ирония – основа успешных отношений, если вы не знали

Психотерапевт Николас Балаисис на основе своего опыта и опыта коллег назвал черту, которая имеет большое значение для функционирования пар. Более того, это важный инструмент для построения успешных отношений.

А речь идет о юморе, в частности о такой его части как ирония.

Отношения – это обычно о том, чтобы делить с кем-то свою жизнь. Но это довольно нелегко, даже если с вами любовь всей жизни. А с годами мы сталкиваемся со все большим количеством различных препятствий, которые непосредственно влияют на пару.

Так вот, именно в трудные моменты ирония приобретает наибольшее значение.

Эксперты говорят, что ирония является одной из краеугольных черт успешных отношений, и зря о ней забывают / Фото freepik

Балаисис говорит, что в этом контексте ирония – это способность смотреть на событие или даже на себя не слишком буквально. То есть обыгрывать ситуацию.

Справка. Николас Балаисис – доктор философии, психотерапевт в Торонто, Канада. Среди прочего, он работает с парами, специализируясь на проблемах в отношениях.

Проще говоря, не воспринимать все слишком серьезно, находить легкость в серьезности, разряжать напряжение. Вот здесь ирония и выступает как черта счастливых пар, хотя ее и обычно не принимают во внимание, когда такие черты перечисляют.

Но, внимание, это не означает, что вы можете или должны все воспринимать как шутку – нужно находить баланс. Настолько, чтобы половинки пары видели друг в друге не угрозу, а просто естественное человеческое несовершенство.

Итак, не избегайте иронии и самоиронии в отношениях. Эта черта даст вам гораздо больше шансов на счастливое совместное будущее.