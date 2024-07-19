После ужасного ДТП мужчина круто изменил жизнь и теперь сводит женщин с ума

Мужчина выжил после ужасной автокатастрофы, хотя врачи давали лишь 2% шансов. 23-летнего Коннора Майлза в сентябре 2021 года подвозил домой водитель, который заснул за рулем.

Автомобиль съехал с дороги и врезался прямо в дом. Коннор получил тяжелые травмы, опасные для жизни – разорванный кишечник, сломанные ребра, поврежденный позвоночник, поджелудочная.

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Имея мизерные шансы на выживание, Коннор даже попрощался с родителями. Но бывший монтажник заборов каким-то чудом выздоровел. Более того, за 9 месяцев после инцидента поправился на 7 килограммов. Вот тут и началось самое интересное.

Как Коннор Майлз стремительно изменил свою жизнь и тело после ДТП

Мужчина решил изменить свою жизнь и начал с рациона и спортзала. Теперь Коннор делится своей историей "бывшего толстяка" с тысячами подписчиков в тиктоке.

До аварии я был обычным парнем, который работал с 9 до 17. Я всегда был крупным, но не настолько полным, как после аварии. Я был в самом худшем состоянии и становился все толще и толще,

– рассказал Коннор.

Летом 2022 года он ненавидел то, как выглядит. И тогда начал ходить в спортзал 6 раз в неделю и на прогулки каждый день. Также он придерживался диеты с высоким содержанием белка.

Невероятная трансформация Коннора Майлза / Коллаж 24 Канала фотографий @connormiles

Сейчас Коннор – персональный тренер, влюбленный в фитнес, помогающий другим в интернете.

Когда я начал видеть разницу, у меня появилась еще большая мотивация. С тех пор все пошло как по маслу. Я начал становиться все более и более уверенным в себе,

– отмечает мужчина.

"То, через что я прошел, до сих пор не кажется реальным. Я бы сказал другим людям, что нельзя сдаваться. Надо просто встать и сделать это", – подытожил Коннор.

За последние полгода он заметил и значительно больше внимания со стороны девушек, словно внезапно начал сводить их с ума. Это подтверждают и многочисленные женские комментарии к сообщениям мужчины, которые хвалят его трансформацию и похудение.