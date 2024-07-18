inkcroalpha уже некоторое время документирует свою трансформацию для них. Недавно он показал свой путь от обычного парня к произведению искусства.

Смотрите также Модификатор тела с татуировками на 6 миллионов гривен признался насчет проблемы интимных мест

Татуировки на всю жизнь, и все же этот парень превратил свое тело в полотно

Четыре года назад он носил светлую прическу с аккуратной бородкой. До сих пор он разрисовал едва ли каждый сантиметр своего тела, даже сделал себе красные глаза, хотя эта процедура связана со многими рисками. Недавно он поделился фотографией с подписью:

Я думаю, что это сравнение не нуждается в словах... 2020 против 2024. Ваша внешность – это отпечаток ваших мыслей и чувств, но, прежде всего, ваших видений! Никогда не прекращайте следовать за ними, как гепард...

Изменения за 4 года этого мужчины поражают / Фото inkcroalpha

Мужчина полностью зарисовал свое тело тату: смотрите видео inkcroalpha

Назвав свой новый образ "возрождением", парень, безусловно, привлек к себе внимание, а его пост собрал множество лайков и комментариев.

Одна поклонница написала: "Он все еще остается прекрасным мужчиной, несмотря на его трансформацию. Я принимаю его таким, каким он есть".

Другой написал: "Очень хотелось бы узнать вашу историю". А третий похвалил: "Ты выглядишь намного лучше!"

Но не все были в восторге.

Один пользователь отметил: "Мне его так жаль".

А другой спросил: "Что заставило тебя сделать себя таким?"

Впрочем, мужчина держит свою личную жизнь в тайне, а в сети выкладывает только приключения с чернилами.