Как тренировался агент 007: иллюстрация из описания автора Бондианы

Из романов о Джеймсе Бонде мы знаем, что агент 007 любил физическую активность. Включая и ту, которую можно считать тренировкой – бокс, дзюдо, плавание, лыжи, гольф и так далее.

Как офицер резерва Королевского военно-морского флота, Бонд, вероятно, добавил некоторые из гимнастических армейских упражнений в свою рутину тренировок. Можно увидеть эти влияния в фильмах и романах.

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Тренировка Джеймса Бонда

Ян Флеминг, в частности, описывает короткую гимнастику, которую выполняет его герой, и которая завершается "душем Джеймса Бонда":

Есть только один способ справиться со скукой – изгнать ее. Бонд опустился на руки и сделал 20 медленных отжиманий, задерживаясь на каждом, чтобы мышцы не отдыхали. Когда руки уже не выдерживали боли, он перевернулся на спину и, упершись руками в бока, поднимал прямые ноги, пока не закричали мышцы живота. Он поднялся на ноги и, 20 раз коснувшись пальцев ног, перешел к упражнениям для рук и груди в сочетании с глубоким дыханием, пока не закружилась голова. Задыхаясь от нагрузок, он зашел в большую ванную комнату, облицованную белой плиткой, и 5 минут стоял в стеклянной душевой кабине под очень горячей, а потом холодной водой.

Довольно быстрая и простая тренировка с собственным весом. Впрочем, поклонники Бондианы так и не выяснили, что именно Флеминг имел в виду под "упражнениями для рук и груди". В этой иллюстрации вместо них – наклоны стула, которые работают и на руки, и на грудь.



Вот как тренировался Джейм Бонд / Иллюстрация The Art of Manliness

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Вот перечень упражнений Джеймса Бонда кратко:

20 медленных отжиманий.

Поднимание прямых ног.

20 касаний пальцами к ногам.

20 наклонов стула.

Глубокое дыхание.

Душ Джеймса Бонда.

Выполнение этих тренировок, конечно, не является обязательным. Но, очевидно, оно будет очень полезным, если вы тренируетесь противостоять уникальным вызовам международного шпионажа.