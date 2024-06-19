Есть несколько ошибок, которые допускают люди в отжиманиях, и которые могут заставить их почувствовать себя сильнее. Хотя на самом деле во многих случаях они теряют качественное движение и нивелируют эффект отжимания, что не способствует развитию мышц и тренировке силы.

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Три самые распространенные ошибки в отжиманиях

Ошибка 1: ты не заканчиваешь подходы. Часто в спортзале можно увидеть парней, которые отжимаются как можно быстрее. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что они выполняют только 75% подходов, останавливаясь перед полным смыканием локтей. Это облегчает выполнение подходов, потому что меньше времени тратится на напряжение, и снимает большую часть работы с трицепсов.

Часто в спортзале можно увидеть парней, которые отжимаются как можно быстрее. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что они выполняют только 75% подходов, останавливаясь перед полным смыканием локтей. Это облегчает выполнение подходов, потому что меньше времени тратится на напряжение, и снимает большую часть работы с трицепсов. Ошибка 2: ты не опускаешься до конца. Это противоположность первой ошибке: ты часто видишь людей, которые не опускают грудную клетку до самого низа, вырезая часть нижней части подхода. А она как раз самая сложная, с максимальным растяжением груди.

Это противоположность первой ошибке: ты часто видишь людей, которые не опускают грудную клетку до самого низа, вырезая часть нижней части подхода. А она как раз самая сложная, с максимальным растяжением груди. Ошибка 3: ты поднимаешь бедра, когда устаешь. В серии отжиманий на вытяжение грудная клетка, скорее всего, начинает уставать уже через 30 – 40 повторений. Чтобы бороться с этой усталостью, ты можешь невольно начать подносить бедра вверх (в идеальном положении тело расположено на одной линии от пяток до плеч). Это снимает напряжение с груди и требует меньшего усилия от мышц пресса.

Лучше качественнее, чем быстрее – это правило работает и для отжиманий / Фото prostooleh@freepik

Как сделать идеальное отжимание