В каком возрасте люди чаще всего изменяют

Не существует волшебных "таблеток" против измены в отношениях – ни для профилактики, ни для лечения. Но вот интересно, люди каких поколений изменяют чаще?

Исследования показали, что – старшие, только вот есть нюанс. 24 Канал со ссылкой на Your Tango расскажет об этом подробнее.

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Наука обнаружила, какие поколения больше склонны к измене

В 2017 году в США провели исследование на тему измены в отношениях. И оно показало, что младшие американцы изменяют меньше, а старшие, соответственно, больше. А самыми большими изменниками являются люди в возрасте 50 – 60 лет.

Институт семейных исследований собрал определенную выборку пар и ставил им всем вопрос: "Были ли у вас когда-либо во время брака сексуальные отношения с кем-то другим, кроме вашей пары?"

Большинство пребывающих в браке американцев остаются преданными моногамии, но разница с возрастом является заметной и статистически значимой,

– сказал профессор Николас Вольфингер, социолог из Университета Юты.

Он проанализировал данные и заметил, что "тенденция к внебрачному сексу заметна среди людей в возрасте 50 – 60 лет". Большинство этих людей находятся в браке от 20 до 30 лет.

Исследования показали, что старшие люди чаще изменяют, только вот есть важный нюанс / Фото freepik

Интересно, что уровень внебрачного секса снижается после 70 лет только у женщин.

Например, данные от женщин 60 лет свидетельствуют о самом высоком уровне неверности – 16%, и эта цифра резко снижается среди женщин в возрасте 70 и 80 лет.

60 лет свидетельствуют о самом высоком уровне неверности – 16%, и эта цифра резко снижается среди женщин в возрасте 70 и 80 лет. В то же время уровень неверности у мужчин 70 лет является самым высоким – 26%, даже среди мужчин в 80 лет он высокий – 24%.

Этот разрыв между полами в неверности достигает пика в самой старшей возрастной группе, это 80+ (разница между мужчинами и женщинами достигает 18 процентных пунктов). Однако неверность начинает значительно возрастать (наука, к слову, также определила конкретные причины измены) уже в среднем возрасте, когда пары уже пожили достаточно долго вместе.

Вольфингер не знает, люди в 50 – 60 лет больше всего изменяют потому, что находятся в среднем возрасте и прожили в браке 20 – 30 лет, или потому, что достигли совершеннолетия во времена, которые способствовали большей сексуальной свободе. Возможно, здесь и то, и другое.