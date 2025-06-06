Дослідження показали, що – старші , тільки-от є нюанс. 24 Канал із посиланням на Your Tango розповість про це докладніше.

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Наука виявила, які покоління більше схильні до зради

У 2017 році у США провели дослідження на тему зради у стосунках. І воно показало, що молодші американці зраджують менше, а старші, відповідно, більше. А найбільшими зрадниками є люди у віці 50 – 60 років.

Інститут сімейних досліджень зібрав певну вибірку пар і ставив їм усім запитання: "Чи були у вас будь-коли під час шлюбу сексуальні стосунки з кимось іншим, крім вашої пари?"

Більшість одружених американців залишаються відданими моногамії, але різниця з віком є помітною і статистично значущою,

– сказав професор Ніколас Вольфінгер, соціолог з Університету Юти.

Він проаналізував дані та зауважив, що "тенденція до позашлюбного сексу помітна серед людей у віці 50 – 60 років". Більшість цих людей перебувають у шлюбі від 20 до 30 років.

Дослідження показали, що старші люди частіше зраджують, тільки-от є важливий нюанс / Фото freepik

Цікаво, що рівень позашлюбного сексу знижується після 70 років лише у жінок.

Наприклад, дані від жінок 60 років свідчать про найвищий рівень невірності – 16%, та ця цифра різко знижується серед жінок у віці 70 і 80 років.

60 років свідчать про найвищий рівень невірності – 16%, та ця цифра різко знижується серед жінок у віці 70 і 80 років. Водночас рівень невірності у чоловіків 70 років є найвищим – 26%, навіть серед чоловіків у 80 років він високий – 24%.

Цей розрив між статями у невірності досягає піка у найстаршій віковій групі, це 80+ (різниця між чоловіками й жінками досягає 18 процентних пунктів). Однак невірність починає значно зростати (наука, до слова, також визначила конкретні причини зради) вже в середньому віці, коли пари вже пожили досить довго разом.

Вольфінгер не знає, чи люди у 50 – 60 років найбільше зраджують тому, що перебувають у середньому віці та прожили в шлюбі 20 – 30 років, чи тому, що досягли повноліття в часи, які сприяли більшій сексуальній свободі. Можливо, тут і те, й інше.