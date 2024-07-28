Каждая страна подходила к вопросу формы очень серьезно и старалась вложить в эту одежду частичку своей истории и культуры. Давайте посмотрим на экипировку нескольких ярких сборных.

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Подборка самых красивых форм олимпийских сборных

Некоторые сборные представили форму, разработанную из экологически чистых материалов, другие акцентировали изысканный дизайн и функциональность. Важные ударения делали и на максимальный комфорт, национальные традиции, современные технологии и многое другое.

Элегантные костюмы и спортивные образы для США представил официальный дизайнер сборной с 2008 года Ralph Lauren. А сборная по гольфу будет иметь безупречный вид благодаря сотрудничеству с J.Lindeberg.

Сборная Австралии поразила своими униформами, созданными брендом ASICS. А главной изюминкой стали индигенные принты, разработанные известным художником и боксером Полом Флемингом.

Дизайнер Stella Jean сотрудничала с художником Филиппом Додардом и использовала для принта его работу Passage на юбке, штанах и платке. Это о сборной Гаити.

Бренд Ben Sherman разработал форму с растениями, которыми украшены почти все вещи – это роза, чертополох, нарцисс и трилистник. Они "символизируют единство четырех наций в составе Великобритании".

Яркой формой отличилась сборная Ямайки, а создал ее бренд Puma – динамичную и стильную, чтобы подчеркнуть силу и энергию ямайских спортсменов.

Обратите внимание: среди спонсоров Олимпиады – фэшн-конгломерат LVMH. Кроме 150 миллионов евро, он привлек свои бренды, в частности Chaumet разработал медали, а Louis Vuitton – футляры для них и факелов.

Для Украины бренд 4F создал одежду в национальных цветах, которую украсили принтами колосков и вышивки.

Сестры-дизайнеры Michel&Amazonka создали 3 образа для сборной Монголии, взяв за основу традиционные наряды.

Франция, конечно, как хозяйка Олимпиады и страна высокой моды, не могла остаться без уникальной формы. Бренд Berluti создал роскошные костюмы, а сотрудничество с легендарной стилисткой и основательницей CR Fashion Book Карин Ройтфельд добавила коллекции особого шика.

Бренд Lululemon для олимпийской сборной Канады украсил вещи принтами с цветами – символами всех провинций страны. К тому же создатели формы совершили прорыв в инклюзивности, учтя потребности спортсменов с разными физическими возможностями. Еще одним сюрпризом стало сотрудничество Канады с инди-брендом Left on Friday, известным своей стильной пляжной одеждой.

Нидерланды дебютируют в брейкинге (как и Украина), но уже покорили Олимпиаду своими футуристическими униформами. Амстердамский бренд The New Originals создал яркие и стильные спортивные костюмы, которые уже становятся новым трендом тиктока.

От элегантности и креативности до классического стиля с дополненными современными решениями, от яркого и красочного дизайна до отпечатка культуры и духа страны – все эти спортивные формы наполнены энергией и жизнью и добавляют участникам Олимпиады сил и мотивации. А для зрителя делают просмотр Игр еще более увлекательным.