10 признаков того, что другие будут считать вас плохим водителем

Вы можете безупречно владеть теорией, но на дороге этого может быть недостаточно. Следует прокачивать свои скиллы вождения, чтобы в разных ситуациях реагировать молниеносно и быть безопасным и предсказуемым участником дорожного движения.

Сколько бы вы ни были за рулем, нет предела совершенству. В то же время есть определенные нюансы, из-за которых другие участники дорожного движения могут считать вас плохим водителем. Их подсветили на ютьюб-канале ASPIRANT AUTO, пишет 24 Канал!

Стоит внимания Эта распространенная привычка на заправке может стать причиной дорогостоящего ремонта

Признаки того, что вы плохой водитель

1. Неуверенность. За рулем нет места неуверенности. Впрочем, если у вас возникают определенные сомнения на дороге, то стоит перестраховаться. Если не уверены, что можете объехать авто без риска создания ДТП, то лучше не рисковать.

2. Суета. Вы должны быть сосредоточены на вождении, дороге и других участниках дорожного движения. Никаких смартфонов, никаких отвлечений. Если вы начнете суетиться за рулем, то есть высокая вероятность, что можете попасть в ДТП.

3. Игнорирование других. Извиняемся, но на дороге вы не одни. Поэтому важно учитывать всех участников дорожного движения. Помните, что каждое ваше действие имеет влияние на тех, кто вокруг вас. Поэтому, вы должны быть предсказуемыми.

4. Недостаточное использование периферийного зрения. Недостаточно просто смотреть впереди себя. Необходимо также регулярно поворачивать голову, смотреть в боковые зеркала, чтобы проверить слепые зоны.

5. Игнорирование неисправностей авто. Следует обращать внимание на все сигналы, которые подает вам автомобиль. Во-первых, выявление неисправностей на начальных этапах позволяет не тратить огромные деньги на ремонт. Во-вторых, стать где-то посреди сельской дороги – наименьшее бедствие, которое может произойти. А вот ДТП, причиной которого стала неисправность вашего авто, – вот это уже беда.



Обнаружили неисправность – обратитесь к механику / Фото freepik

6. Игнорирование указателей поворота. Как мы уже отметили выше, вы должны быть предсказуемыми. Другие участники дорожного движения должны понимать, куда вы едете. И точно не следует включать указатель поворота уже тогда, когда вы входите в этот поворот или на высокой скорости маневрируете между полос. Другие могут буквально не успеть среагировать на то, что вы выскочили откуда-то.

7. Отсутствие концентрации. Следует помнить также о том, что вождение – это не о расслабленном управлении автомобилем. Это о постоянном анализе того, что происходит на дороге. И здесь без концентрации не обойтись.

8. Отсутствует базовый автомобильный набор. Так, в вашем авто обязательно должна быть аптечка, запасное колесо, трос, кабели для подзарядки аккумулятора, аварийный знак и жилет. Что касается аптечки, то позаботьтесь, чтобы в ней был один, а лучше два, турникета. Сейчас это особенно актуально.

9. Невнимательность к пешеходам и велосипедистам. Важно также помнить о пешеходах и тех, кто передвигается на двухколесных транспортных средствах. Первых обязательно следует пропускать на пешеходных переходах. Не стесняйтесь моргать фарами, чтобы человек не стоял целую вечность в ожидании, что его кто-то наконец пропустит. Что касается велосипедистов, то по меньшей мере постарайтесь их не подрезать и не прижимать слишком близко к бордюру. Помните о том, что вы подвергаете опасности не только их, но и себя и других участников дорожного движения.

10. Спешка. Она не менее опасна, чем неуверенность. Спешка – наш враг. И если вы и сэкономите 5 лишних минут, то они однозначно не стоят того, что вы можете буквально не доехать до пункта назначения.

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Будьте внимательными и осторожными за рулем. Важно быть ответственными, помнить о других участниках дорожного движения. А также не забывайте прокачивать свои скиллы, чтобы быть как другие опытные водители.