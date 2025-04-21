10 ознак того, що інші вважатимуть вас поганим водієм

Ви можете бездоганно володіти теорією, але на дорозі цього може бути недостатньо. Слід прокачувати свої скіли водіння, щоб у різних ситуаціях реагувати блискавично та бути безпечним і передбачуваним учасником дорожнього руху.

Скільки б ви не були за кермом, немає межі досконалості. Водночас є певні нюанси, через які інші учасники дорожнього руху можуть вважати вас поганим водієм. Їх підсвітили на ютуб-каналі ASPIRANT AUTO, пише 24 Канал!

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Ознаки того, що ви поганий водій

1. Невпевненість. За кермом немає місця невпевненості. Втім, якщо у вас виникають певні сумніви на дорозі, то варто перестрахуватись. Якщо не впевнені, що можете об'їхати авто без ризику створення ДТП, то краще не ризикувати.

2. Метушня. Ви маєте бути зосереджені на водінні, дорозі та інших учасниках дорожнього руху. Ніяких смартфонів, ніяких відволікань. Якщо ви почнете метушитись за кермом, то є висока ймовірність, що можете потрапити у ДТП.

3. Ігнорування інших. Перепрошуємо, але на дорозі ви не одні. Тому важливо зважати на всіх учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, що кожна ваша дія має вплив на тих, хто навколо вас. Відтак, ви повинні бути передбачуваними.

4. Недостатнє використання периферійного зору. Недостатньо просто дивитись попереду себе. Необхідно також регулярно повертати голову, дивитись у бічні дзеркала, щоб перевірити сліпі зони.

5. Ігнорування несправностей авто. Слід звертати увагу на всі сигнали, які подає вам автомобіль. По-перше, виявлення несправностей на початкових етапах дозволяє не витрачати шалені гроші на ремонт. По-друге, стати десь посеред сільської дороги – найменше лихо, яке може статись. А от ДТП, причиною якої стала несправність вашого авто, – оце вже біда.



Виявили несправність – зверніться до механіка / Фото freepik

6. Ігнорування покажчиків повороту. Як ми вже зазначили вище, ви маєте бути передбачуваними. Інші учасники дорожнього руху мають розуміти, куди ви їдете. І точно не слід вмикати покажчик повороту вже тоді, коли ви входите в цей поворот або на високій швидкості маневруєте поміж смуг. Інші можуть буквально не встигнути зреагувати на те, що ви вискочили звідкілясь.

7. Відсутність концентрації. Слід пам'ятати також про те, що водіння – це не про розслаблене керування автомобілем. Це про постійний аналіз того, що відбувається на дорозі. І тут без концентрації не обійтись.

8. Відсутній базовий автомобільний набір. Так, у вашому авто обов'язково має бути аптечка, запасне колесо, трос, кабелі для підзарядки акумулятора, аварійний знак і жилет. Що стосується аптечки, то потурбуйтесь, щоб у ній був один, а краще два, турнікети. Зараз це особливо актуально.

9. Неуважність до пішоходів і велосипедистів. Важливо також пам'ятати про пішоходів і тих, хто пересувається на двоколісних транспортних засобах. Перших обов'язково слід пропускати на пішохідних переходах. Не соромтесь моргати фарами, щоб людина не стояла цілу вічність в очікуванні, що її хтось нарешті пропустить. Що стосується велосипедистів, то щонайменше постарайтесь їх не підрізати та не притискати надто близько до бордюру. Пам'ятайте про те, що ви наражаєте на небезпеку не лише їх, а й себе та інших учасників дорожнього руху.

10. Поспіх. Він не менш небезпечний, ніж невпевненість. Поспіх – наш ворог. І якщо ви й зекономите 5 зайвих хвилин, то вони однозначно не варті того, що ви можете буквально не доїхати до пункту призначення.

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Будьте уважними й обережними за кермом. Важливо бути відповідальними, пам'ятати про інших учасників дорожнього руху. А також не забувайте прокачувати свої скіли, щоб бути як інші досвідчені водії.