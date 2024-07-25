Почему на бутылки текилы "надевают" сомбреро: скрытый смысл культовой шляпы

Рюмочка текилы, несомненно, вызывает определенное волнение, особенно у ценителей этого напитка. Он идеально подходит для многих случаев.

Его употребляют отдельно, а также в таких популярных коктейлях как освежающая маргарита или пикантный мохито. Конечно, мало кто из потребителей текилы не слышал о бренде Sierra Tequila.

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Она известна не только своими вкусами, но и культовой шляпой-сомбреро на крышке. Но все ли знают, что на самом деле означает эта шляпа?

Для чего нужна шляпа-сомбреро на бутылке текилы

Очевидно, что сомбреро на текиле не просто для галочки, и даже не для красоты. Оно на самом деле имеет вполне практическое назначение – удержание соли, чтобы погружать в него рюмку и получить идеально приправленный напиток.

Я почти поседел сегодня, когда понял, что сомбреро на бутылке текилы для того, чтобы можно было посолить свой бокал,

– признался пользователь X с ником J4ckmull.



Вот так на самом деле следует применять сомбреро с текилы / Фото J4ckmull с Х

В ответ на это другой пользователь пошутил: "А все же думали, что это просто милое маленькое сомбреро для вашей бутылки". Однако это откровение поразило твитерян, и они сделали множество ретвитов.

Один из ошеломленных написал: "Я этого не знал! Я думал, это просто маленькое сомбреро".

Другой добавил: "Как бы там ни было, это меняет правила игры".

А третий признался: "Снесло мне крышу".

Только что узнал, что маленькое сомбреро на бутылке текилы предназначено для того, чтобы выжимать сок из лайма и крепить соль к вашей рюмке. Я в шоке,

– прокомментировал еще один.

Что ж, если вы тоже этого не знали, то теперь сможете ярче проводить время с текилой. А если знали – просто всегда пейте с умом!

Текила – это крепкий алкогольный напиток из голубой агавы, растущей в Мексике. Производство текилы предусматривает процесс ферментации и дистилляции сока агавы. Есть разные виды текилы, которые отличаются по времени выдержки: blanco, reposado и añejo. Напиток пользуется популярностью во всем мире и часто фигурирует в рецептах коктейлей.