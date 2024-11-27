Сколько калорий нужно сжигать, если вы хотите похудеть

Сжигание калорий является важной частью процесса похудения, наряду со спортом, правильным питанием, здоровым сном и другими факторами. Но сколько калорий нужно сжигать ежедневно?

Действительно, важно обращать внимание на количество калорий, которые вы сжигаете за день, и на количество пищи, которую вы потребляете. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Чтобы похудеть – сколько калорий нужно сжигать

Калории – это не враг, а единицы энергии, которые вы получаете с пищей и напитками. Есть продукты, которые дают больше, а есть такие, что дают меньше. Также надо учитывать питательные вещества, витамины или минералы, которые дает вам каждая пища, потому что не все калории одинаковы. То есть 1000 калорий сладостей – это не то же, что 1000 калорий овощей.

Когда вы потребляете недостаточно калорий, ваш организм может иметь проблемы с поддержанием энергии и выполнением своих функций.

А когда вы потребляете слишком много калорий, то можете набрать вес.

Именно поэтому важно соблюдать баланс.

то нужно стараться сжигать больше калорий за день. Сложность в том, чтобы определить, сколько калорий нужно сжигать, чтобы не недоедать и не переедать.

Количество калорий, которое вы должны сжигать, может зависеть от многих факторов, таких как возраст, уровень физической активности за день и количество калорий, которое вы потребляете. Неизменно то, что вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете.

Важно обращать внимание на количество калорий, которые вы сжигаете за день / Фото freepik

Точного количества калорий, которое нужно сжигать в день, нет. Обычный совет – сжигать на 3500 калорий больше, чем вы потребляете, чтобы похудеть на полкилограмма. Чтобы достичь этого за неделю, нужно создать дневной дефицит в 500 калорий.

Но все не так просто, поскольку вы также должны учитывать такие вещи, как метаболизм или тот факт, что организм адаптируется. И это может означать, что на определенном этапе процесса похудения вам придется приложить больше усилий , чтобы терять вес.

, чтобы терять вес. В общем, вам следует уменьшить потребление калорий, но помнить, что важно сбалансировано питаться, чтобы получать разнообразные необходимые питательные вещества. Также нужно увеличить количество физической активности в течение дня.

Кроме того, следует предусмотреть время для восстановления и отдыха, что поможет вам продолжать тренировки на хорошем уровне, без травм и усталости. А по питанию, стоит проконсультироваться с экспертом и составить план, который будет рациональным и не будет слишком экстремальным.

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