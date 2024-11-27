Скільки калорій потрібно спалювати, якщо ви хочете схуднути

Спалювання калорій є важливою частиною процесу схуднення, поруч зі спортом, правильним харчуванням, здоровим сном та іншими факторами. Але скільки калорій потрібно спалювати щодня?

Справді, важливо звертати увагу на кількість калорій, які ви спалюєте за день, та на кількість їжі, яку ви споживаєте. Докладніше розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Щоб схуднути – скільки калорій потрібно спалювати

Калорії – це не ворог, а одиниці енергії, які ви отримуєте з їжею та напоями. Є продукти, які дають більше, а є такі, що дають менше. Також треба враховувати поживні речовини, вітаміни або мінерали, які дає вам кожна їжа, бо не всі калорії однакові. Тобто 1000 калорій солодощів – це не те саме, що 1000 калорій овочів.

Коли ви споживаєте недостатньо калорій, ваш організм може мати проблеми з підтримкою енергії та виконанням своїх функцій.

А коли ви споживаєте занадто багато калорій, то можете набрати вагу.

Саме тому важливо дотримуватися балансу.

то потрібно намагатися спалювати більше калорій за день. Складність в тому, щоб визначити, скільки калорій потрібно спалювати, щоб не недоїдати й не переїдати.

Кількість калорій, яку ви повинні спалювати, може залежати від багатьох факторів, таких як вік, рівень фізичної активності за день і кількість калорій, яку ви споживаєте. Незмінне те, що вам потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте.

Важливо звертати увагу на кількість калорій, які ви спалюєте за день / Фото freepik

Точної кількості калорій, яку потрібно спалювати на день, нема. Звичайна порада – спалювати на 3500 калорій більше, ніж ви споживаєте, щоб схуднути на пів кілограма. Щоб досягти цього за тиждень, потрібно створити денний дефіцит у 500 калорій.

Але все не так просто, оскільки ви також повинні враховувати такі речі, як метаболізм або той факт, що організм адаптується. І це може означати, що на певному етапі процесу схуднення вам доведеться докласти більше зусиль , щоб втрачати вагу.

, щоб втрачати вагу. Загалом, вам слід зменшити споживання калорій, але пам'ятати, що важливо збалансовано харчуватися, щоб отримувати різноманітні необхідні поживні речовини. Також потрібно збільшити кількість фізичної активності протягом дня.

Крім того, слід передбачити час для відновлення і відпочинку, що допоможе вам продовжувати тренування на хорошому рівні, без травм і втоми. А щодо харчування, варто проконсультуватися з експертом та скласти план, який буде раціональним і не буде надто екстремальним.

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