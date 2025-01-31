Женщина уличила мужа в измене во время уборки: его разоблачила одна неожиданная деталь

Кто бы мог подумать, что обычная уборка позволит разоблачить ложь. Женщина утверждает, что узнала, что ее вторая половинка ей изменяет, после того, как заметила, что различные предметы в их доме начали таинственно менять цвет.

Пользовательница Reddit p ником @mioraa поделилась своими наблюдениями в ветке "Советы по уборке". Она надеялась, что пользователи форума дадут ей совет. И каким было ее удивление, когда она обнаружила правду, пишет 24 Канал.

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Женщина заметила, что вещи зеленели

Она объяснила, что впервые заметила, что шерсть ее кота приобрела зеленоватый оттенок. Затем увидела, что ее простыни, ноги, диван, зарядное устройство для телефона и стена также изменили оттенки.

Сначала она подумала, что это произошло из-за плесени или капсулы стирального порошка. Но впоследствии проверила эти теории и решила, что они не могут быть причиной.

Озадаченная, женщина в конце концов опубликовала фотографии вещей, которые позеленели, с кратким описанием своей дилеммы, надеясь, что кто-то сможет помочь ей найти виновника.

Другие пользователи предположили, что причиной могут быть ее коты. Мол, они куда-то влезли и начали разносить зеленый цвет по дому. Женщина отслеживала передвижения пушистиков, отвезла их к ветеринару, переставила мебель, проверила воду и кондиционер, попросила кого-то проверить на наличие плесени, сменила постельное белье и даже проконсультировалась с врачом – безрезультатно.

Коты и вещи женщины начали зеленеть / Фото с Reddit @mioraa

Зеленеть начали вещи в спальне

Она заметила, что последние несколько месяцев вещи зеленели именно в ее спальне, но не могла понять, что происходит.

"Я должна выяснить, что это", – настаивала она, продолжая свое расследование.

В конце концов, случайное замечание пользователя форума, которое он сделал в шутку, привело к душераздирающему откровению, что разбило ей сердце.

Кто-то предположил, что изменение цвета могло быть вызвано новой парой джинсов Old Navy, потому что "они все пачкают". Однако женщина быстро отвергла это предположение, утверждая, что ни она, ни ее муж не носят джинсов.

Представьте себе, как вы узнаете, что у него роман с какой-то женщиной, которая носит джинсы Old Navy, от того, что кот позеленел!

– прокомментировал кто-то.

К сожалению, причудливый сценарий оказался правдой.

Не хочу вас расстраивать, но... вы попали... прямо в яблочко с этим комментарием,

– ответила @mioraaa.

Она объяснила, что "нервно смеялась" и проверила свой общий банковский счет на наличие покупок в Old Navy. Женщина призналась, что после прочтения комментария у нее осталось "странное ощущение".

"У меня уже были подозрения относительно возможной измены из-за многочисленных сверхурочных смен в последнюю минуту и просто общие изменения в поведении. Кроме того, мой муж изменял и раньше, поэтому я всегда была немного обеспокоена", – поделилась она.

Когда она "закрутилась", то проверила телефон мужа и обнаружила "несколько сексуальных сообщений в инстаграме от женщины, которая носит джинсы".

Этого было достаточно.

Так или иначе, я провела последнюю неделю у своих родителей со своим котом,

– сообщила она читателям.

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Ее окончательный вывод заключался в том, что пятна появились вследствие контакта объектов, в том числе кота, с простынями. Очевидно, с простынями, на которых незнакомка в дешевых джинсах, возможно, чувствовала себя слишком комфортно.