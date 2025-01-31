Користувачка Reddit p ніком @mioraa поділилась своїми спостереженнями у гілці "Поради з прибирання". Вона сподівалась, що користувачі форуму дадуть їй пораду. І яким було її здивування, коли вона виявила правду, пише 24 Канал.

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Жінка помітила, що речі зеленіли

Вона пояснила, що вперше помітила, що шерсть її кота набула зеленуватого відтінку. Потім побачила, що її простирадла, ноги, диван, зарядний пристрій для телефону і стіна також змінили відтінки.

Спочатку вона подумала, що це сталося через плісняву або капсули прального порошку. Але згодом перевірила ці теорії і вирішила, що вони не можуть бути причиною.

Спантеличена, жінка врешті-решт опублікувала фотографії речей, які позеленіли, з коротким описом своєї дилеми, сподіваючись, що хтось зможе допомогти їй знайти винуватця.

Інші користувачі припустили, що причиною можуть бути її коти. Мовляв, вони кудись влізли та почали розносити зелений колір по хаті. Жінка відстежувала пересування пухнастиків, відвезла їх до ветеринара, переставила меблі, перевірила воду і кондиціонер, попросила когось перевірити на наявність цвілі, змінила постільну білизну і навіть проконсультувалася з лікарем – безрезультатно.

Коти та речі жінки почали зеленіти / Фото з Reddit @mioraa

Зеленіти почали речі у спальні

Вона помітила, що останні кілька місяців речі зеленіли саме в її спальні, але не могла зрозуміти, що відбувається.

"Я маю з'ясувати, що це", – наполягала вона, продовжуючи своє розслідування.

Зрештою, випадкове зауваження користувача форуму, яке він зробив жартома, призвело до несамовитого одкровення, що розбило їй серце.

Хтось припустив, що зміна кольору могла бути спричинена новою парою джинсів Old Navy, бо "вони все бруднять". Однак жінка швидко відкинула це припущення, стверджуючи, що ні вона, ні її чоловік не носять джинсів.

Уявіть собі, як ви дізнаєтесь, що у нього роман з якоюсь жінкою, яка носить джинси Old Navy, від того, що кіт позеленів!

– прокоментував хтось.

На жаль, химерний сценарій виявився правдою.

Не хочу вас засмучувати, але... ви потрапили... прямо в яблучко з цим коментарем,

– відповіла @mioraaa.

Вона пояснила, що "нервово сміялася" і перевірила свій спільний банківський рахунок на наявність покупок в Old Navy. Жінка зізналась, що після прочитання коментаря у неї залишилося "дивне відчуття".

"У мене вже були підозри щодо можливої зради через численні понаднормові зміни в останню хвилину і просто загальні зміни в поведінці. Крім того, мій чоловік зраджував і раніше, тому я завжди була трохи стурбована", – поділилася вона.

Коли вона "закрутилася", то перевірила телефон чоловіка і виявила "кілька сексуальних повідомлень в інстаграмі від жінки, яка носить джинси".

Цього було достатньо.

Так чи інакше, я провела останній тиждень у своїх батьків зі своїм котом,

– повідомила вона читачам.

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Її остаточний висновок полягав у тому, що плями з'явилися внаслідок контакту об'єктів, у тому числі кота, з простирадлами. Очевидно, з простирадлами, на яких незнайомка у дешевих джинсах, можливо, почувалася надто комфортно.