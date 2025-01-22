Девушка одевается мужчиной, чтобы бегать: почему это не просто забавная выходка и при чем тут Трамп

Эта женщина одевается в мужское для ночных пробежек, потому что так она чувствует себя в большей безопасности. Такое решение она приняла после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Это история 44-летней Клэр Уайкофф. 24 Канал со ссылкой на New York Post рассказывает подробнее.

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"Я не чувствовала себя в безопасности": на свои пробежки Клэр переодевается мужчиной

Клэр Уайкофф устала ограничивать себя бегом днем, поэтому начала искать способы чувствовать себя безопаснее ночью. Увидев, как ее муж наслаждается вечерней пробежкой, она решила, что стоит попробовать переодеться в мужчину.

Клэр купила фальшивые усы, татуировки, парик и мужскую спортивную одежду. И она быстро заметила разницу – когда она бегала в мужской одежде, к ней никто не подходил и не окликал.

Я люблю снимать комедийные видео обо всем этом, чтобы поднять настроение, но это на самом деле родилось из довольно страшной вещи,

– объясняла женщина.

Клэр освещает эту ситуацию в видео, которые публикует в соцсетях. И утверждает, что это "впервые, когда чувствует себя комфортно, бегая на улице в одиночку ночью".

Клэр переодевается в мужчину ради спокойных ночных пробежек, а все из-за Трампа: смотрите видео heyclairewyckoff

Клэр бегает уже более 20 лет, но ночные пробежки были проблемой. Ведь к ней постоянно подходили мужчины, кричали на нее, задевали, пытались что-то из себя показать. Но теперь такого не происходит.

Конечно, я не совсем уверена, что люди верят, что я настоящий мужчина, но это не имеет значения, ведь конечный результат остается неизменным,

– подчеркнула Клэр.

Она считает, что победа Дональда Трампа стала значительным шагом назад для безопасности женщин в Америке: "Я вдруг почувствовала настоящее беспокойство относительно своей безопасности в общественных местах, особенно после наступления темноты".

Я подумала, что если мужчины имеют все права, то почему бы не попробовать вести себя как мужчина, и, кажется, это сработало,

– подытожила женщина.

Клэр планирует продолжить это дело с новыми костюмами, которые уже приобретены и на пути к ней.