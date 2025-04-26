Как познакомиться с девушкой: необходимые фразы, которыми вы обратите внимание

Новые знакомства – это всегда волнительно. Особенно, когда речь идет о налаживании контакта с понравившейся вам девушкой. И здесь важно иметь под рукой фразы, которые помогут не ударить лицом в грязь.

К счастью, психологи и специалисты по межличностной коммуникации поделились своими советами. Они назвали фразы, которые помогут вам познакомиться с девушкой и сделать ваше общение интересным и ярким, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Что такое свободные отношения и чем они отличаются от открытых

1. Начинайте знакомство с искреннего комплимента

Это советует сделать психолог Трейси Кокс в своей книге "Superflirt". Эксперт по коммуникационным стратегиям заметила, что комплимент – лучший способ заинтересовать девушку. Важно, чтобы он был искренним и неожиданным. И ни в коем случае не касался ее внешности.

К примеру:

"У тебя очень интересная энергетика. Ты всегда так уверенно держишься?"

"Мне кажется, твоя улыбка сделала мой день лучше."

2. Задавайте девушке открытые вопросы

Такой совет дал психолог Альберт Мехрабиан в своих исследованиях. По его словам, открытые вопросы – залог того, что мы сможем установить лучший эмоциональный контакт. Поэтому больше никаких вопросов, на которые можно ответить "Да" или "Нет".

Всегда задавайте ей открытые вопросы / Фото drobotdean

Вместо этого можно поставить такие:

"Что лучшего случилось с тобой на этой неделе?"

"Я заметил, что ты читаешь интересную книгу. О чем она?"

3. Сохраняйте креативность и легкость

Коуч по знакомствам Мэтт Хьюси и автор бестселлера "Get The Guy" заметил, что напряжение помогают снять юмор, а также легкая игривость. Но здесь важно не переусердствовать. Ваше знакомство не должно превратиться в стендап, в котором вы рассказываете о вставной челюсти своей бабушки и то, какой козел ваш босс.

К примеру, можно сказать:

"Честно, я сейчас трачу весь свой запас смелости на то, чтобы подойти и заговорить с тобой!"

"Мне кажется, мы знакомы в параллельной вселенной. Можем исправить это здесь?"

4. Проявляйте искренний интерес к барышне

Этот совет дала Эстер Перель, эксперт по отношениям. Автор книги "Спаривание в неволе" подчеркивает, что наиболее выигрышная стратегия – проявление настоящего интереса к человеку напротив. Зато от попытки поразить его собой лучше отказаться раз и навсегда.

В таком случае можно использовать одну из этих двух фраз:

"Ты выглядишь так, будто знаешь интересные места в этом городе. Можешь что-то посоветовать?"

"Ты кажешься человеком, который увлекается чем-то особенным. Мне интересно узнать – чем именно?"

Какие еще фразы использовать во время знакомства

Также можно воспользоваться одной или несколькими фразами, которые мы оставляем дальше. Они помогут сделать знакомство легче, избавить от нежелательного напряжения и наладить более прочные связи между вами.

Важно проявлять искренний интерес к девушке / Фото svetlanasokolova

"Твои глаза имеют такой вид, будто ты увидела что-то действительно невероятное сегодня. Что это было?". Эта фраза подчеркивает вашу наблюдательность. А еще она позволяет задать тему для разговора между вами.

"Как правило, я не начинаю разговор первым, но на этот раз просто не мог удержаться". Этими словами вы демонстрируете свою искренность, а также делаете комплимент без чрезмерного давления и наглости.

"Что вас больше всего вдохновляет в жизни?". В этом случае мы раскрываем глубокую сторону собеседницы, но не ставим банальные вопросы по типу "Чем занимаешься по жизни?"

"Знаете, у вас такая энергетика, что мне кажется, вы могли бы поднять настроение даже хмурому понедельнику". Еще один легкий комплимент, подчеркнутый ассоциацией с эмоциями.

"Я тут поспорил со своим другом: что важнее – утро с кофе или вечер за хорошим разговором?". А тут мы провоцируем к диалогу и предлагаем определенную интерактивность.

"Если бы можно было сейчас перенестись куда-то в мире, куда бы вы отправились?". Это довольно романтический вопрос. И он дарит собеседнице пространство для ее фантазий и мечтаний.

"Что вас заставляет всегда улыбаться, даже в плохой день?". Еще один эмоционально окрашенный вопрос. В то же время в нем упакована эмоционально приятная вещь.

Смотрите также Любовь через сотни километров: что работает в пользу, а что разрушает отношения на расстоянии

Будьте искренними, будьте собой во время знакомства с девушкой. Не пытайтесь ее поразить. Зато продемонстрируйте, что она вам интересна, и что вы хотите узнать о ней и ее жизни.