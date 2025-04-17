Сегодня мы на 24 Канале обращаемся к женщинам и благодаря eharmony поговорим о таких признаках у мужчин. Чтобы с ними в паре вы могли избежать разочарования или горького осознания, что вы потратили свое время на отношения, которые никуда не ведут.
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Ваш партнер не хочет серьезных отношений с вами: вот 10 признаков
- Закрытый язык тела и физическое дистанцирование. Он отворачивается от вас во время разговора и редко смотрит в глаза. Он избегает случайных прикосновений со своей стороны и любых ваших попыток прикоснуться к нему.
- Он не ревнует, а его внимание не на вас. Чрезмерная ревность – тоже тревожный сигнал, но абсолютное отсутствие ее – еще хуже. Когда вы рядом, он часто поглядывает на часы, уделяет больше внимания своему телефону, чем вам, а что хуже, он переключается на флирт с другими.
- Он не заинтересован в моногамии. Да, немоногамия может работать для некоторых пар и даже становится все более распространенным явлением. Но если вы сказали, что хотите быть в моногамных отношениях, а он отказывается – это уже несовпадение ценностей.
- Он игнорирует вас в соцсетях. В современном мире отношения важны не только в реальной жизни, но и в инстаграме или фейсбуке. И если его лайки и комментарии нацелены на других, а вас он игнорирует – это яркий красный флажок.
- Все разговоры – поверхностные. Вы разговариваете с ним разве о том, о чем могли бы поговорить со знакомым или дальним родственником. Работа, погода, новости.
- Он ничего не предлагает или предлагает только то, что интересно ему. Например, что-то из Marvel, хотя вы тысячу раз говорили, что не любите фильмы про супергероев. И он понятия не имеет, какая ваша любимая еда или напиток, несмотря на месяцы совместной жизни.
- Он постоянно отменяет совместные планы. Это может быть даже ваше свидание, и даже в последнюю минуту. При этом он не жалеет об этом и лишь неискренне извиняется, если вообще это делает.
- Между вами нет эмоциональной связи. Эмоциональная близость – это огромная часть успешных романтических отношений, и если ее нет – это большой красный флаг, целое знамя.
- Его не интересует встреча с вашими друзьями или семьей. Большинство из нас являются социальными существами, и одобрение наших близких важно. Если он в этом не заинтересован, значит, не заинтересован в развитии отношений.
- Он игнорирует ваши сообщения. Одним из главных признаков того, что он не хочет иметь с вами отношений, является то, что он выходит на связь только тогда, когда ему этого хочется, или когда ему что-то нужно от вас.
Чтобы не тратить свое время на отношения, которые никуда не ведут, стоит обращать внимания на эти признаки / Фото freepik
Когда стоит оставаться, а когда пора уйти
Ни один из этих признаков сам по себе не является критическим, но чем больше этих сигналов, тем яснее вам должно быть, что пора уходить. И наоборот – чем меньше, тем лучше шансы сохранить отношения.
Есть 3 варианта, когда отношения могут со временем углубиться, то есть можно попробовать в них остаться:
- Если хорошие моменты перевешивают плохие. То есть вы получаете от отношений больше, чем отдаете.
- Если трудности в отношениях возникают из-за временных обстоятельств. Например, мешает расстояние, учеба или напряженный период на работе.
- Если вам нравится то, кем вы являетесь с ним. Если вы действительно чувствуете, что это так, стоит продолжать отношения.
Но есть ситуации, когда единственным выходом будет разрыв отношений:
- Если отношения являются жестокими любым способом. Не стесняйтесь обращаться к друзьям и близким, если вам нужна помощь, и уходите как можно быстрее, как только это будет безопасно.
- Если вам или партнеру нужно измениться, чтобы отношения были успешными. Ожидать, что кто-то станет другим человеком – бесполезное дело абсолютно всегда, и это рецепт для ссор и обид.
- Если отношения не приносят вам пользы. Здесь все очень просто – если ваши отношения приносят больше проблем и стресса, чем радости, стоит положить им конец.