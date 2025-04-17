Сегодня мы на 24 Канале обращаемся к женщинам и благодаря eharmony поговорим о таких признаках у мужчин. Чтобы с ними в паре вы могли избежать разочарования или горького осознания, что вы потратили свое время на отношения, которые никуда не ведут.

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Ваш партнер не хочет серьезных отношений с вами: вот 10 признаков

Закрытый язык тела и физическое дистанцирование. Он отворачивается от вас во время разговора и редко смотрит в глаза. Он избегает случайных прикосновений со своей стороны и любых ваших попыток прикоснуться к нему.

Он отворачивается от вас во время разговора и редко смотрит в глаза. Он избегает случайных прикосновений со своей стороны и любых ваших попыток прикоснуться к нему. Он не ревнует, а его внимание не на вас. Чрезмерная ревность – тоже тревожный сигнал, но абсолютное отсутствие ее – еще хуже. Когда вы рядом, он часто поглядывает на часы, уделяет больше внимания своему телефону, чем вам, а что хуже, он переключается на флирт с другими.

Чрезмерная ревность – тоже тревожный сигнал, но абсолютное отсутствие ее – еще хуже. Когда вы рядом, он часто поглядывает на часы, уделяет больше внимания своему телефону, чем вам, а что хуже, он переключается на флирт с другими. Он не заинтересован в моногамии. Да, немоногамия может работать для некоторых пар и даже становится все более распространенным явлением. Но если вы сказали, что хотите быть в моногамных отношениях, а он отказывается – это уже несовпадение ценностей.

Да, немоногамия может работать для некоторых пар и даже становится все более распространенным явлением. Но если вы сказали, что хотите быть в моногамных отношениях, а он отказывается – это уже несовпадение ценностей. Он игнорирует вас в соцсетях. В современном мире отношения важны не только в реальной жизни, но и в инстаграме или фейсбуке. И если его лайки и комментарии нацелены на других, а вас он игнорирует – это яркий красный флажок.

В современном мире отношения важны не только в реальной жизни, но и в инстаграме или фейсбуке. И если его лайки и комментарии нацелены на других, а вас он игнорирует – это яркий красный флажок. Все разговоры – поверхностные. Вы разговариваете с ним разве о том, о чем могли бы поговорить со знакомым или дальним родственником. Работа, погода, новости.

Вы разговариваете с ним разве о том, о чем могли бы поговорить со знакомым или дальним родственником. Работа, погода, новости. Он ничего не предлагает или предлагает только то, что интересно ему. Например, что-то из Marvel, хотя вы тысячу раз говорили, что не любите фильмы про супергероев. И он понятия не имеет, какая ваша любимая еда или напиток, несмотря на месяцы совместной жизни.

Например, что-то из Marvel, хотя вы тысячу раз говорили, что не любите фильмы про супергероев. И он понятия не имеет, какая ваша любимая еда или напиток, несмотря на месяцы совместной жизни. Он постоянно отменяет совместные планы. Это может быть даже ваше свидание, и даже в последнюю минуту. При этом он не жалеет об этом и лишь неискренне извиняется, если вообще это делает.

Это может быть даже ваше свидание, и даже в последнюю минуту. При этом он не жалеет об этом и лишь неискренне извиняется, если вообще это делает. Между вами нет эмоциональной связи. Эмоциональная близость – это огромная часть успешных романтических отношений, и если ее нет – это большой красный флаг, целое знамя.

Эмоциональная близость – это огромная часть успешных романтических отношений, и если ее нет – это большой красный флаг, целое знамя. Его не интересует встреча с вашими друзьями или семьей. Большинство из нас являются социальными существами, и одобрение наших близких важно. Если он в этом не заинтересован, значит, не заинтересован в развитии отношений.

Большинство из нас являются социальными существами, и одобрение наших близких важно. Если он в этом не заинтересован, значит, не заинтересован в развитии отношений. Он игнорирует ваши сообщения. Одним из главных признаков того, что он не хочет иметь с вами отношений, является то, что он выходит на связь только тогда, когда ему этого хочется, или когда ему что-то нужно от вас.

Чтобы не тратить свое время на отношения, которые никуда не ведут, стоит обращать внимания на эти признаки / Фото freepik

Когда стоит оставаться, а когда пора уйти

Ни один из этих признаков сам по себе не является критическим, но чем больше этих сигналов, тем яснее вам должно быть, что пора уходить. И наоборот – чем меньше, тем лучше шансы сохранить отношения.

Есть 3 варианта, когда отношения могут со временем углубиться, то есть можно попробовать в них остаться:

Если хорошие моменты перевешивают плохие. То есть вы получаете от отношений больше, чем отдаете.

Если трудности в отношениях возникают из-за временных обстоятельств. Например, мешает расстояние, учеба или напряженный период на работе.

Если вам нравится то, кем вы являетесь с ним. Если вы действительно чувствуете, что это так, стоит продолжать отношения.

Но есть ситуации, когда единственным выходом будет разрыв отношений: