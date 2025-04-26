Як познайомитися з дівчиною: необхідні фрази, якими ви звернете увагу

Нові знайомства – це завжди хвилююче. Особливо, коли мовиться про налагодження контакту з дівчиною, яка вам сподобалась. І тут важливо мати під рукою фрази, які допоможуть не впасти обличчям у грязюку.

На щастя, психологи та фахівці з міжособистісної комунікації поділились своїми порадами. Вони назвали фрази, які допоможуть вам познайомитись з дівчиною та зробити ваше спілкування цікавим і яскравим, пише 24 Канал.

Варте уваги Що таке вільні стосунки та чим вони відрізняються від відкритих

1. Починайте знайомство зі щирого компліменту

Це радить зробити психологиня Трейсі Кокс у своїй книжці "Superflirt". Експертка з комунікаційних стратегій зауважила, що комплімент – найкращий спосіб зацікавити дівчину. Важливо, щоб він був щирим і несподіваним. І ні в якому разі не стосувався її зовнішності.

До прикладу:

"У тебе дуже цікава енергетика. Ти завжди так впевнено тримаєшся?"

"Мені здається, твоя усмішка зробила мій день кращим."

2. Ставте дівчині відкриті запитання

Таку пораду дав психолог Альберт Мехрабіан у своїх дослідженнях. За його словами, відкриті запитання – запорука того, що ми зможемо встановити кращий емоційний контакт. Тому більше ніяких запитань, на які можна відповісти "Так" або "Ні".

Завжди ставте їй відкриті запитання / Фото drobotdean

Натомість можна поставити такі:

"Що найкращого трапилось із тобою цього тижня?"

"Я помітив, що ти читаєш цікаву книгу. Про що вона?"

3. Зберігайте креативність та легкість

Коуч зі знайомств Метт Г'юсі та автор бестселера "Get The Guy" зауважив, що напругу допомагають зняти гумор, а також легка грайливість. Але тут важливо не перестаратись. Ваше знайомство не має перетворитись на стендап, у якому ви розповідаєте про вставну щелепу своєї бабусі та те, який козел ваш бос.

До прикладу, можна сказати:

"Чесно, я зараз витрачаю весь свій запас сміливості на те, щоб підійти й заговорити з тобою!"

"Мені здається, ми знайомі у паралельному всесвіті. Можемо виправити це тут?"

4. Проявляйте щирий інтерес до панянки

Цю пораду дала Естер Перель, експертка зі стосунків. Авторка книги "Парування у неволі" підкреслює, що найбільш виграшна стратегія – проявлення справжнього інтересу до людини навпроти. Натомість від намагання вразити її собою краще відмовитись раз і назавжди.

У такому випадку можна використати одну з цих двох фраз:

"Ти виглядаєш так, ніби знаєш цікаві місця в цьому місті. Можеш щось порадити?"

"Ти здаєшся людиною, яка захоплюється чимось особливим. Мені цікаво дізнатись – чим саме?"

Які ще фрази використати під час знайомства

Також можна скористатись однією або кількома фразами, які ми залишаємо далі. Вони допоможуть зробити знайомство легшим, позбавити небажаної напруги та налагодити міцніші зв'язки між вами.

Важливо проявляти щирий інтерес до дівчини / Фото svetlanasokolova

"Твої очі мають такий вигляд, ніби ти побачила щось справді неймовірне сьогодні. Що це було?". Ця фраза підкреслює вашу спостережливість. А ще вона дозволяє задати тему для розмови між вами.

"Як правило, я не починаю розмову першим, але цього разу просто не міг утриматись". Цими словами ви демонструєте свою щирість, а також робите комплімент без надмірного тиску та зухвальства.

"Що вас найбільше надихає у житті?". У цьому випадку ми розкриваємо глибоку сторону співрозмовниці, але не ставимо банальні питання по типу "Чим займаєшся по життю?"

"Знаєте, у вас така енергетика, що мені здається, ви могли б підняти настрій навіть похмурому понеділку". Ще один легкий комплімент, підкреслений асоціацією з емоціями.

"Я тут посперечався зі своїм другом: що важливіше – ранок з кавою чи вечір за гарною розмовою?". А отут ми провокуємо до діалогу та пропонуємо певну інтерактивність.

"Якби можна було зараз перенестись кудись у світі, куди б ви вирушили?". Це досить романтичне запитання. І воно дарує співрозмовниці простір для її фантазій та мрій.

"Що вас змушує завжди усміхатись, навіть у поганий день?". Ще одне емоційно забарвлене запитання. Водночас у ньому запакована емоційно приємна річ.

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Будьте щирими, будьте собою під час знайомства з дівчиною. Не намагайтесь її вразити. Натомість продемонструйте, що вона вам цікава, і що ви хочете дізнатись про неї та її життя.