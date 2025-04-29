В счастливых отношениях важна любовь и взаимопонимание и уважение. 24 Канал в материале расскажет вам о звездных парах, между которыми бурлит любовь и гармония, хотя и между ними солидная разница в возрасте. Ведь возраст – это лишь цифра.

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Мик Джаггер и Мелани Хамрик

Разница в возрасте: 44 года. Ему 81 год, а ей – 37.

История этой пары взяла свое начало в феврале 2014 года в Токио. Мик и Мелани познакомились за кулисами концерта The Rolling Stones. Собственно, Хамрик – балерина Американского театра балета – была на гастролях. Между ними завязался бурный роман.

Через несколько лет – в 2016 – у пары родился сын Деверо. Он – восьмой ребенок Джаггера.

Счастливые Мелани и Мик / Фото из инстаграма Хамрик

Это интересно! Еще в 2022 – 2023 годах ходили слухи о том, что пара обручилась. А уже в 2025 году Мелани это подтвердила. Она заявила, что они обручились 2 – 3 года назад, но не спешат со свадьбой.

Отношения Мика и Мелани построены на взаимоподдержке и общей страсти к искусству и творчеству.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Разница в возрасте: 30 лет. Ему 59, а ей – 29 лет.

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Виктор Павлик познакомился с Екатериной в 2015 году через рабочие дела. Романтические же отношения завязались между ними в 2018 году, а уже через год – в 2019-м – Виктор сделал Екатерине предложение. Поженилась пара в 2020 году, а в июне 2021 года у них родился сын Михаил.

Виктор и Екатерина шутят о разнице в возрасте между ними. Пара отмечает, что чувства между ними крепче стереотипов, которыми изобилует общество.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Разница в возрасте: 25 лет. Ему 80 лет, а ей – 55.

Познакомились Майкл и Кэтрин еще в 1998 году во время кинофестиваля в Довиле, что Франция. А поспособствовал этой судьбоносной встрече Антонио Бандерас.

К тому времени Дугласу было 54 года, и он не на шутку заинтересовался 29-летней Зета-Джонс. Он даже заявил, что хочет быть отцом ее детей. Обручились они уже в 1999 году, а в 2000-м поженились в Нью-Йорке.

Майкл Дуглас и очаровательная Кэтрин Зета-Джонс / Фото из инстаграма Дугласа

Супруги имеют двоих детей: сына Дилана и дочь Кэрис.

Майкл и Кэтрин, между которыми 25 лет разницы, за время вместе пережили немало трудностей. В то же время следует помнить, что в 2013 году пара ненадолго разошлась.

Джордж Клуни и Амаль Клуни

Разница в возрасте: 16 лет. Ему 63 года, а ей – 47.

История любви Джорджа и Амаль началась в 2013 году в Италии на озере Комо. Амаль – известная юристка по правам человека – пришла в дом знаменитого актера с общим другом.

Джорджа, ярого холостяка, не на шутку поразила красота, ум и харизма Амаль. Они переписывались на протяжении нескольких месяцев. Юрист получала даже шуточные письма "от собаки" Джорджа. Впоследствии их отношения переросли в роман.

Джордж и Амаль Клуни всегда на высоте / Фото с фан-страницы пары

Первое свидание состоялось в Лондоне, на студии Abbey Road, в 2014 году. И там их, понятное дело, преследовали папарацци. Уже в апреле того же года Клуни сделал предложение, а 27 сентября 2014 года пара поженилась в Венеции. В 2017 году у пары родились близнецы – Элла и Александр.

Между Джорджем и Амаль бурлит гармония и взаимная поддержка. А также они занимаются совместной благотворительной деятельностью через "Фонд Клуни за справедливость".

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Герои нашего материала – яркое подтверждение того, что разница в возрасте не имеет никакого значения. Важно – любить друг друга, иметь общие ценности и взгляды на жизнь.