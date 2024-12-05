У місті Ліке, Парагвай, відбулась зустріч членів комітету ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини людства, пише 24 Канал, посилаючись на The Guardian. Під час неї відбулось голосування за визнання 45 культурних практик і продуктів з усього світу, зокрема – саке.

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Саке у списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Саке вважається божественним даром і має важливе значення для соціальних і культурних заходів в Японії,

– сказав Такехіро Кано, посол Японії в ЮНЕСКО.

Звернімо увагу! Японці п'ють саке приблизно з восьмого століття. Спочатку вони вірили, що цей напій здатний відігнати злих духів.

В основу класичного саке входить усього кілька інгредієнтів: рис, вода, дріжджі і кодзі – рисова пліснява, яка розщеплює крохмаль до цукрів, що піддаються бродіння. Процес приготування напою триває два місяці.

Цікаво, що не кожен напій, приготовлений за відповідною технологією, можна назвати саке. Саке має право називатись саке, якщо рис японський.

Саке потрапило до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО / Фото freepik

За словами делегації, визнання ЮНЕСКО – не лише про оцінку високоякісного ремесла. Це ще й про вшанування традиції, що налічує близько 1000 років. Зауважимо, що саке згадується у відомому японському романі 11 століття "Повість про Гендзі". Воно – улюблений напій вишуканого двору Хейан.

Це багато значить для Японії і для японців, – сказав Кано про відзнаку ЮНЕСКО. – Це допоможе відновити інтерес до традиційного виготовлення саке.

Сігеру Ісіба, прем'єр-міністр Японії, зауважив, що "у захваті" від того, що саке включили до списку ЮНЕСКО. Він також привітав усіх, хто присвятив себе збереженню та просуванню традицій.

Як правильно пити саке: коротка інструкція

Саке можна пити як холодним, кімнатної температури, так і гарячим.

Як пити саке холодним. Зберігайте його в холодильнику при температурі від 5 до 10 ℃. Або охолоджуйте його крижаною водою перед вживанням.

Зберігайте його в холодильнику при температурі від 5 до 10 ℃. Або охолоджуйте його крижаною водою перед вживанням. Кімнатна температура. Зберігайте саке в приміщенні, а потім пийте його.

Зберігайте саке в приміщенні, а потім пийте його. Гаряче. Нагрійте воду до температури близько 80 ℃, перелийте саке, яке ви зберігали в холодильнику або деінде в кімнаті, в токкурі (пляшку для саке), і занурте токкурі до горлечка у воду, щоб нагріти його. Після того, як саке нагріється приблизно до 50 ℃, вилийте його з токкурі і насолоджуйтеся.

Зверніть увагу! Якщо нагрівати токкурі в киплячій воді при 100℃, алкоголь почне випаровуватися, і аромат/смак саке буде не таким гарним.

Можна підігріти саке в мікрохвильовій печі, але воно не буде рівномірно нагріватися. Проте, цей спосіб економить час.

Деякі види саке краще пити холодними, і вони не так добре смакують у гарячому вигляді. А деякі навпаки.

Саке п'ють з маленьких чашечок / Фото freepik

Попри те, що саке часто подають у маленькій склянці або чашці, його не слід пити, як шот, одним махом, о ні! Натомість саке слід насолоджуватися маленькими ковтками. Таким чином, ви зможете відчути його справжній смак упродовж тривалого часу, а не лише кілька секунд.

Причина, чому чашка така маленька, полягає в тому, що ви можете пити варіації з високим вмістом алкоголю поступово, насолоджуючись смаком на язиці та оцінюючи поєднання з їжею.

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Насолоджуючись саке у такий традиційний спосіб, можна ділитися ним з родиною та друзями, що японці часто і роблять. Смаки у всіх різні, тому, спробувавши різні способи вживання саке, ви зможете знайти той, який вам до вподоби, і насолоджуватися ним більше.