Однією з найвідоміших є традиція запалювання олімпійського вогню, історія якої триває з 1936 року донині, хоч і з перервами. Так само наявність пам'ятних талісманів на кожній Олімпіаді стало доброю звичкою вже багато років та Ігор тому.

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Чим за змістом є талісмани Олімпійських ігор

Від початку своєї історії талісмани Олімпійських ігор були покликані представляти культуру, історію та головні цінності міст, які приймають ці важливі світові змагання. Тобто вони є не тільки розвагою, комерційним продуктом, але й посланням, оскільки вони функціонують як своєрідні культурні посли ідентичності певної території. Саме тому кожен із талісманів розповідає певну історію, і всі вони залишили свій слід у спадщині Олімпіад.

Вперше талісман з'явився на Олімпійських іграх у 1968 році у французькому Греноблі. Тоді це був маленький чоловічок на лижах у неординарній позі – Шусс. Він був головним героєм численних сувенірних виробів, таких як дармовиси, значки, магніти, годинники й навіть надувні іграшки. Цікаво, що створювали його поспіхом, буквально – за одну ніч.

Літні олімпійські талісмани / Зображення МОК

Талісмани всіх літніх Олімпійських ігор

Мюнхен 1972 – Волді. Такса, що уособлює витривалість, спритність і завзятість.

Такса, що уособлює витривалість, спритність і завзятість. Монреаль 1976 – Амік. Бобер, символ промисловості та працьовитості в Канаді.

Бобер, символ промисловості та працьовитості в Канаді. Москва 1980 – Міша. Ведмідь, що уособлює силу та дружбу.

Ведмідь, що уособлює силу та дружбу. Лос-Анджелес 1984 – Сем. Лисий орел, національний символ США, що уособлює патріотизм і свободу.

Лисий орел, національний символ США, що уособлює патріотизм і свободу. Сеул 1988 – Ходорі. Тигр, що символізує гостинність і дружелюбність корейського народу.

Тигр, що символізує гостинність і дружелюбність корейського народу. Барселона 1992 – Кобі. Каталонська собака породи гос-д'атура, що уособлює сучасність і відкритість Барселони.

Каталонська собака породи гос-д'атура, що уособлює сучасність і відкритість Барселони. Атланта 1996 – Іззі. Абстрактний персонаж, що представляє енергію та інновації.

Абстрактний персонаж, що представляє енергію та інновації. Сідней 2000 – Оллі, Сід і Міллі. Оллі – птах, що символізує навколишнє середовище, Сід – качконіс, що позначає австралійський дух, а Міллі – різновид їжачка, що знаменує мудрість тисячоліть.

Оллі – птах, що символізує навколишнє середовище, Сід – качконіс, що позначає австралійський дух, а Міллі – різновид їжачка, що знаменує мудрість тисячоліть. Афіни 2004 – Афіна та Февос. Натхненні античними ляльками, вони представляють історичну спадщину та зв'язок з давніми Олімпійськими іграми.

Натхненні античними ляльками, вони представляють історичну спадщину та зв'язок з давніми Олімпійськими іграми. Пекін 2008 – Бейбей, Цзінцзін, Хуаньхуань, Іньінь і Ніні. Це риба, що символізує процвітання, панда – щастя, вогонь – пристрасть, тибетська антилопа – здоров'я, та ластівка – знак удачі.

Це риба, що символізує процвітання, панда – щастя, вогонь – пристрасть, тибетська антилопа – здоров'я, та ластівка – знак удачі. Лондон 2012 – Венлок. Вигаданий персонаж, натхненний краплями сталі з Болтонського сталеливарного заводу, що представляє промислову спадщину Великої Британії.

Вигаданий персонаж, натхненний краплями сталі з Болтонського сталеливарного заводу, що представляє промислову спадщину Великої Британії. Ріо 2016 – Вінісіус. Вигадана тварина, натхненна дикою природою Бразилії, що символізує розмаїття та енергію країни.

Вигадана тварина, натхненна дикою природою Бразилії, що символізує розмаїття та енергію країни. Токіо 2020 – Мірайтова. Футуристичний персонаж, ім'я якого поєднує японські слова "майбутнє" і "вічність".

Футуристичний персонаж, ім'я якого поєднує японські слова "майбутнє" і "вічність". Париж 2024 – Фрігі. Його форма заснована на традиційних маленьких фрігійських капелюшках, предметі одягу, який є символом свободи.

Зимові олімпійські талісмани / Зображення МОК

Талісмани всіх зимових Олімпіад