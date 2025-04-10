Цього разу 24 Канал розповість, як обрати літню гуму, посилаючись на поради порталу dok.ua. Дізнайтесь, на що звернути увагу, щоб результат приносив задоволення, а їзда – максимальний комфорт.

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Як обрати літню гуму: корисні поради

1. Спочатку обираємо правильний розмір. Для цього слід заглянути до техпаспорта вашого автомобіля або на боковину старої шини. Там вказані ширина, профіль, а також діаметр. Наприклад, 205/55 R16. Ці параметри потрібно буде ввести під час пошуку.

2. Визначаємо категорію свого автомобіля. Так, це також важливий момент. Не ігноруйте його, щоб підібрати шини, які витримуватимуть певне навантаження. Коротко про класифікацію авто:

легковик – стандартні міські машини;

SUV або CUV – кросовери та позашляховики відповідно;

4x4 – повнопривідна автівка;

Van або LCV – категорія мінівенів, бусів, а також комерційного авто;

пікап – машина, у якої відкрита вантажна платформа.

3. Оберіть бренд та модель. Ця порада актуальна у випадку, якщо у вас є улюблений виробник шин. Виставте цей параметр, щоб звузити вибір.

4. Придивіться до маркування. Також виробники вказують певні маркування, які допомагають звузити пошук. До прикладу, можна побачити позначки AO, MO, NO та інші. Вони свідчать про те, що шина рекомендована певним брендом – Audi, Mercedes, Porsche та іншими. Це дозволить гарантувати повну сумісність шини.

5. Оцініть локації, якими ви їздите. До прикладу, для поїздок на трасі важлива стабільність на високій швидкості. Натомість для міста – тиша, а також комфорт. Якщо ж рухатись на вибоїнах, то слід звертати увагу на посилені боковини. Можна порадитись з експертом, який допоможе підібрати оптимальний варіант під ваші потреби.



Для міста і бездоріжжя бажано мати різну гуму / Фото pvproduction

6. Звертайте увагу на "свіжу" гуму. Слід розуміти, що шини можуть втрачати свої властивості з роками. Навіть якщо вони просто лежать на складі новенькі, з часом вони стають гіршими. Як кажуть експерти, в ідеалі обирати шини, яким не більше 2 – 3 років. До слова, раніше ми розповідали, де не можна зберігати зимову гуму.

7. Звертайте увагу не лише на ціну. Так-так, не завжди потрібно віддавати всі гроші світу за новеньку гуму. До прикладу, для поїздок містом можна сміливо обирати бюджетні варіанти. Якщо ж ваші маршрути пролягають бездоріжжям, то тут краще віддати перевагу надійним рішенням від іменитих виробників.

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Скористайтесь нашими порадами під час вибору літньої гуми. Вони допоможуть не лише заощадити, а й підібрати оптимальний для себе варіант.