Відомо, що Кімі Антонеллі подарували Mercedes-AMG GT 63. Але він не може сідати за кермо цього авто у себе вдома – в Італії – через закон, який набув чинності у грудні минулого року, пише 24 Канал з посиланням на The Drive.

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Чому Антонеллі не може їздити на авто

Штука досить цікава. З'ясувалось, що Італія обмежує усіх молодих водіїв автомобілів. Їм дозволено їздити лише на машинах потужністю 75 кіловат, що еквівалентно 100 кінським силам, на тонну. Це обмеження діє впродовж перших трьох років з моменту отримання ними водійського посвідчення.

Достеменно невідомо, яку модель у своє розпорядження отримав Антонеллі. Як пише видання Gazzetta Motori, мовиться про автомобіль GT 63 S потужністю 576 кінських сил. Зауважимо, що ця версія наразі не продається. Водночас це не має жодного значення, адже він усе одно не зможе їздити на ній по рідній Італії.



Кімі Антонеллі може похизуватись Mercedes-AMG GT 63 / Фото Mercedes

Ми не сперечатимемось, що цей закон дійсно видається розумним. Слід розуміти, що більшість водіїв-початківців не можуть похизуватись неабияким досвідом керування, щоб сідати за кермо потужних автівок. Водночас мовиться про Антонеллі. Він усе ж входить до меншості, адже його робоча машина має потужність понад 1000 кінських сил на тонну.

Як зазначають журналісти, Антонеллі катається в іншу країну кожні два тижні впродовж сезону. Сам пілот Формули-1 навідується до державної школи. Правда, навчається він онлайн у зв'язку зі своєю роботою.

Якщо говорити про Mercedes, то її штаб-квартира розташована у Великій Британії. І там Антонеллі може сміливо кататись на своєму службовому GT. Але щойно він повертається додому до рідних, наприклад, на свята, то юридично він не має жодного права сісти за кермо свого спорткара.



Наразі Антонеллі не може сідати за кермо цього авто в Італії / Фото Mercedes

З іншого боку, можливо, його це і влаштовує. Він може цілком і повністю задовольняти свої потреби в адреналіні під час гонок. І, наприклад, теж віддавати перевагу малолітражці або електричному сітікару як, наприклад, Білл Гейтс.

Що відомо про Кімі Антонеллі

Він – син гонщика Марко Антонеллі. Команда Mercedes помітила обдарованого хлопця під час його кар'єри картингіста. У ній уродженець Болоньї зібрав неймовірну кількість переможних трофеїв.

В автоперегонах він дебютував у віці 15 років. Згодом хлопчина здобув ще більше титулів – у чемпіонатах Італії та ADAC F4 у 2022 році, а також у регіональних категоріях Формули Регіонального Близького Сходу та Європи роком пізніше.

Зауважимо, що від підлітка завжди вимагали чимало. А галас навколо його ймовірних майбутніх перспектив лиш зростав після новини про те, що Льюїс Хемілтон заявив, що у 2025 році перейде до Ferrari. Таким чином його місце стане вакантним.

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Власне, у Mercedes пильно стежили за Антонеллі. І після його 18-річчя на Гран Прі Італія команда оголосила, що домашній фаворит дійсно стане заміною семиразового чемпіона світу Хемілтона за кермом "Срібних стріл".