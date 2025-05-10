Дослідження психологів виявили певні слова, які можуть зупинити сварку чи запобігти її ескалації. 24 Канал із посиланням на GQ розповість саме про них.

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Ось "магія", яка зупиняє сварки

Сварки переважно починаються через те, що стався розрив комунікації. А напруга зростає, тому що ми хочемо висловитися, але не знаємо як.

Сімейна психотерапевтка Карі Руснак каже, що рішенням тут, власне, є правильна розмова, або – розмова по-справжньому. Карі рекомендує застосувати певні слова, згідно з аналізом і досвідом: "Розкажи мені більше".

Тобто, так, для припинення суперечки потрібна не надприродна сила, а радше здоровий глузд. Утім, його застування може робити справді надприродні речі.

Дослідження психологів виявили певні слова, які можуть зупинити сварку / Фото freepik

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"Розкажи мені більше": як це працює

Руснак пояснює: якщо ви вважаєте, що суперечка може статися або вже почалася, то пряме прохання до іншої людини розповісти вам, що сталося або що відбувається з нею, може "знизити реактивність". Що своєю чергою знижує тон та створює зв'язок. А це насправді – фундаментальні речі в таких випадках.

Наука підтверджує, що ви можете уникнути сварки, тому що ці слова ("розкажи мені більше") можуть заспокоїти ситуацію. А ще вони змушують вас поставити себе на місце іншої людини та дають зрозуміти тій людині, що вам не байдуже. За таких обставин вона зможе відчувати себе більш захищеною і менш схильною до оборонної реакції.

Звичайно, після озвучування цієї фрази ви повинні бути відкритими та розуміючими. А якщо ви чогось не розумієте – скажіть про це спокійно, і ніколи не вказуйте на те, що ситуація є проблемою тільки для вашого співрозмовника.

Зрештою, хороша комунікація – це єдине, що може зупинити суперечку чи запобігти сварці. Це єдина доступна нам "магія" у таких ситуаціях.