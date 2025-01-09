Натхненницею цих порад є Недра Гловер Тауваб, американська психотерапевтка та науковиця. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Як ми можемо робити себе щасливим у 2025 році: 5 важливих правил

Замініть 5 віртуальних друзів на 5 реальних. Соціальні мережі дають нам ілюзію зв'язку, але насправді ніщо не може замінити реальне спілкування. Час, проведений з реальними друзями, покращує самопочуття, зменшує стрес і подовжує життя. Тому у 2025 збільшуйте кількість соціальних моментів – це спільна кава, прогулянка чи й простий телефонний дзвінок.

Соціальні мережі дають нам ілюзію зв'язку, але насправді ніщо не може замінити реальне спілкування. Час, проведений з реальними друзями, покращує самопочуття, зменшує стрес і подовжує життя. Тому у 2025 збільшуйте кількість соціальних моментів – це спільна кава, прогулянка чи й простий телефонний дзвінок. Слухайте музику чверть години на день. Музика активує гормони гарного самопочуття, такі як дофамін і серотонін. Виберіть пісню, яка вам дійсно подобається, слухайте її уважно, зосереджено, і дозвольте її ефекту омити вас. Підспівувати або підтанцьовувати буде ще краще!

Існують прості правила, здатні зробити 2025 рік щасливішим для нас / Фото senivpetro@freepik

Швидко пройдіться упродовж 6 хвилин. Якщо ви не любите спорт, це ідеальне рішення: 6 хвилин швидкої ходьби достатньо, щоб підвищити рівень ендорфінів і покращити настрій. Головне – не перевтомлюватися, щоб не було гормону стресу адреналіну.

Якщо ви не любите спорт, це ідеальне рішення: 6 хвилин швидкої ходьби достатньо, щоб підвищити рівень ендорфінів і покращити настрій. Головне – не перевтомлюватися, щоб не було гормону стресу адреналіну. Пийте 2 чашки чорного чаю щодня. Чай знижує рівень кортизолу, гормону стресу, одночасно збільшуючи вироблення серотоніну і дофаміну. Знайдіть час, щоб насолодитися цими чашками.

Чай знижує рівень кортизолу, гормону стресу, одночасно збільшуючи вироблення серотоніну і дофаміну. Знайдіть час, щоб насолодитися цими чашками. Щодня пробуйте щось нове. Щоб розбудити схему винагороди у мозку, вам потрібно щось нове. Відвідайте новий ресторан, вивчіть нове слово, змініть маршрут додому тощо. Кожен маленький новий досвід може принести свою частку задоволення і гарного настрою.

Ці золоті правила не обіцяють радикальної трансформації, але вони допоможуть вам рухатися вперед зі спокоєм. Не конче треба намагатися зробити революцію в усьому – спробуйте зосередитися на тих маленьких звичках, які можуть перетворити ваше повсякдення на задоволення.