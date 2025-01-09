Вдохновительницей этих советов является Недра Гловер Тауваб, американский психотерапевт и ученый. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как мы можем делать себя счастливым в 2025 году: 5 важных правил

Замените 5 виртуальных друзей на 5 реальных. Социальные сети дают нам иллюзию связи, но на самом деле ничто не может заменить реальное общение. Время, проведенное с реальными друзьями, улучшает самочувствие, уменьшает стресс и продлевает жизнь. Поэтому в 2025 увеличивайте количество социальных моментов – это совместный кофе, прогулка или простой телефонный звонок.

Социальные сети дают нам иллюзию связи, но на самом деле ничто не может заменить реальное общение. Время, проведенное с реальными друзьями, улучшает самочувствие, уменьшает стресс и продлевает жизнь. Поэтому в 2025 увеличивайте количество социальных моментов – это совместный кофе, прогулка или простой телефонный звонок. Слушайте музыку четверть часа в день. Музыка активирует гормоны хорошего самочувствия, такие как дофамин и серотонин. Выберите песню, которая вам действительно нравится, слушайте ее внимательно, сосредоточенно, и позвольте ее эффекту омыть вас. Подпевать или подтанцовывать будет еще лучше!

Существуют простые правила, способны сделать 2025 год счастливее для нас / Фото senivpetro@freepik

Быстро пройдитесь в течение 6 минут. Если вы не любите спорт, это идеальное решение: 6 минут быстрой ходьбы достаточно, чтобы повысить уровень эндорфинов и улучшить настроение. Главное – не переутомляться, чтобы не было гормона стресса адреналина.

Если вы не любите спорт, это идеальное решение: 6 минут быстрой ходьбы достаточно, чтобы повысить уровень эндорфинов и улучшить настроение. Главное – не переутомляться, чтобы не было гормона стресса адреналина. Пейте 2 чашки черного чая ежедневно. Чай снижает уровень кортизола, гормона стресса, одновременно увеличивая выработку серотонина и дофамина. Найдите время, чтобы насладиться этими чашками.

Чай снижает уровень кортизола, гормона стресса, одновременно увеличивая выработку серотонина и дофамина. Найдите время, чтобы насладиться этими чашками. Ежедневно пробуйте что-то новое. Чтобы разбудить схему вознаграждения в мозге, вам нужно что-то новое. Посетите новый ресторан, выучите новое слово, измените маршрут домой и тому подобное. Каждый маленький новый опыт может принести свою долю удовольствия и хорошего настроения.

Эти золотые правила не обещают радикальной трансформации, но они помогут вам двигаться вперед со спокойствием. Необязательно пытаться сделать революцию во всем – попробуйте сосредоточиться на тех маленьких привычках, которые могут превратить вашу повседневность в удовольствие.