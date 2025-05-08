Утім, варто бути максимально обережним, щоб не накликати біду. 24 Канал розповість, що не варто дарувати тещі на День матері, якщо ви не хочете зіпсувати стосунки.

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Ми, звичайно ж, не можемо претендувати на знання вподобань вашої тещі. Але ми підозрюємо, що подарунки, які ми перелічили нижче, точно не припадуть їй до душі. Годі ризикувати вашими стосунками. Поставтесь серйозніше до цього питання. До прикладу, можете підгледіти список подарунків від синів до Дня матері.

Подарунки з натяками

Ваги з натяком на "зайву вагу"

Дарувати ваги, якщо вас безпосередньо про це не просили, – шалений ризик. Ви буквально натякаєте на те, що ваша теща має проблеми з зайвою вагою. Ви ж не хочете зіпсувати їй настрій і змусити почуватись ніяково?

Порада. Ваги можна подарувати, якщо попередні зламались. Або ж у випадках, якщо від тещі пролунало відповідне прохання.

Речі з натяком на вік

Так-так, це ще один невдалий подарунок. До прикладу, мовиться про креми, які буцімто борються з віковими проявами. Повірте, ця баночка, про яку вас і не просили, точно не підійме настрій. Ба більше, теща може просто її викинути через те, що ця косметика їй просто не підійшла. Навіщо робити такий подарунок?

Книги з натяками на характер

Якщо у вас не надто теплі стосунки, то дарувати збірку анекдотів про тещу та зятя – не найкраща ідея. Також не варто дарувати книжки та іншу продукцію, яка б натякала на те, що у мами вашої коханої не найлегший характер. Навіщо своїми ж руками напружувати атмосферу?



Подарунок для тещі має бути від щирого серця / Фото freepik

Невдалі подарунки

Сковорідки та каструлі

Звичайно ж, вам може здатись, що це черговий прояв турботи. Але це точно не так, адже каструлі та сковорідки – те, що за замовчуванням має бути на кухні. Тому не намагайтесь вразити її таким презентом.

Виняток. Дарувати каструлю або сковорідку можна, якщо теща просила про щось конкретне. Але краще не робити це у День матері. Домовились?

Жахлива біжутерія

Ще один спосіб продемонструвати, що ви не найкращий у світі зять, – подарувати дешеву або жахливу біжутерію. Особливо у випадках, якщо ваша теща не носить таких прикрас узагалі. Те ж стосується сертифікатів на покупки у крамницях, де продають такого роду цяцьки.

Порада. Запитайте у своєї дружини, чи варто дарувати якусь ювелірку тещі. Можливо, вона вже який місяць носиться з мрією про браслетик або підвіску, але не купує її.

Абонент до спортзалу без її згоди

Також важливо не робити подарунків, про які не просили. Зокрема, коли мовиться про абонементи у спортзал. По-перше, якщо вона не планувала ходити, то і не буде. По-друге, цей подарунок вона може сприйняти за натяк на те, що вона якось не так виглядає. Ну навіщо вам зайві образи від тещі?

Порада. Якщо і хочете зробити такий подарунок, то можна вручити сертифікат на пробне заняття. Але і тут важливо обрати оптимальний вид діяльності, який сподобається тещі. І якщо вона оцінить, то можна буде поговорити про абонемент.

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Підходьте відповідально до подарунка, який готуєте для тещі до Дня матері. Пам'ятайте, що у цей день важлива саме ваша увага, а не намагання вразити її черговим презентом.