YKK: що означають ці непримітні букви на застібках-блискавках

А ви помічали маленькі такі літери YKK на застібках-блискавках свого одягу, на сумках, на взутті? Гадаємо, так, бо вони трапляються дуже часто – але чи знаєте ви, що вони означають?

Ця незначна деталь ховає велику та цікаву історію. 24 Канал завдяки Modaknits розповідає докладніше.

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Що таке YKK і чому ви бачите ці букви на багатьох застібках в усьому світі

Ця вражаюча чоловіча історія почалася у 1934 році. Тадао Йосіда працював підмайстром на фабриці, і постійно дратувався через ненадійні блискавки – а надійних тоді просто не існувало. Вони іржавіли, ламалися, довільно розстібалися і так далі.

Йосіда, маючи молодечий запал, почав експериментувати, і таки розробив власні блискавки – міцні й непідвладні корозії. Але у нього не було ні інвесторів, ні своїх грошей, тому японець все збирав уручну.

Часто наполегливість прикликає винагороду, і в підсумку Йосіда заснував свою компанію – Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, "Компанія Йосіди з обмеженою відповідальністю". Чоловік прагнув виготовляти й продавати найкращі блискавки у світі.

І йому це вдалося, компанія Йосіди повністю змінила світ виробництва одягу. Він створив унікальну технологію, зробивши свої застібки-блискавки стійкими до корозії, а ще запатентував реверсивну застібку (розстібалася в обидва боки).

Напис YKK на застібках приховує велику та цікаву історію / Колаж 24 Каналу фото freepik

Зірковим для компанії став 1966 рік, коли світ побачив YZip – надміцну, але дешеву блискавку для джинсів. Ось так продукція Йосіди стала незамінною для виробників одягу по всьому світу.

Раніше до 80% джинсів випускали з ґудзиками , але зручність японської розробки переважила. Штука в тому, що джинси відпирали від промислового клею перед продажем, тобто блискавки могли пришивати лише опісля, що ускладнювало виробництво і логістику.

, але зручність японської розробки переважила. Штука в тому, що джинси відпирали від промислового клею перед продажем, тобто блискавки могли пришивати лише опісля, що ускладнювало виробництво і логістику. А YZip від Йосіди спокійно витримували численні прання. Так компанія Тадао Йосіди забрала понад 40% світового ринку застібок, що означало фактично глобальне панування бренду.

А, мало не забули – за буквами YKK ховається не тільки уся ця історія, а й проста подія 1990-х років. Компанія Yoshida Kogyo Kabushikikaisha скоротила свою назву до абревіатури YKK. І продовжує бути лідером галузі, до слова, хоча загалом ринок блискавок-застібок суттєво впав.