Ви можете запам'ятатися елегантним костюмом, стрижкою та – чудовим ароматом, гідним такого свята. А з яких саме парфумів варто вибирати, розповість 24 Канал із посиланням на GQ.
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Які парфуми обрати на весілля: 6 найкращих для чоловіків
У редакції протестували низку чоловічих ароматів, причім саме у весільних умовах. Так і сформували перелік найкращих варіантів.
- Vetiveria edp. Цитрусовий, деревний, енергійний, це нещодавно випущений аромат від класичної лондонської парфумерії Ormonde Jayne. Цитрусовий перцевий запах Тімур (Сичуань) і шавлія займають центральне місце в ароматі, плюс ягоди ялівцю і багато свіжого сицилійського лайма. З серцевиною з лаванди та базою зі смолистої рок-троянди, бобів тонка та землистого ветівера, це ідеальний парфум для літнього весілля.
- Elite edt. Цей деревний та вишуканий, позачасовий, класичний, але трохи зухвалий аромат став іконою колекції Floris. Його носять аристократи та політики, і він дуже добре підходить для нареченого. Тому що він чоловічий, але не надто наполегливий, елегантний, але не банальний, і достатньо виразний, щоб закарбувати особливий день. Аромат поєднує прохолодні ноти бергамоту, грейпфруту та лимону, а також зелені смолисті ноти листя кедра та пряних ягід ялівцю. Потім долучаються м'які ноти пачулі та ветівера, а також лаванда і легкий відтінок лавра.
З будь-яким із цих ароматів ви робитимете день весілля ще більш особливим / Дивіться фото виробників
- Geranium Pour Monsieur edp. Деревно-квітковий та вишуканий, з глибоким шлейфом. Перший вибір для урочистої весільної церемонії в церкві. Запах безкомпромісно сміливий, тому не загубиться серед пишнот та урочистостей. Відкривається вибухом базиліку, анісу та молекулярно дистильованої м'яти, тож миттєво прояснює розум і допомагає зосередитися. Потім з'являються ноти заспокійливої китайської герані, оповиті хмарою кориці, гвоздики й конвалії, яку часто використовують у весільних букетах. Чуттєвий, теплий і спокусливий аромат, що підкреслює важливість події.
- L’Eau Des Hespérides edt. Французький аромат, чистий, свіжий, елегантний, з поєднанням ніжних квітів, яскравих цитрусових і ароматних трав. Перший вибір для весілля на морі або загалом біля води. Це енергійна композиція, збагачена яскравими пряними акцентами. З нотами гіркого апельсина, лимона, м'яти, безсмертника та відтінками розмарину, кедра та скошеної трави, парфум іскриться зеленою свіжістю.
- Love Tangle. Квітково-фруктова композиція, що підіймає настрій. Ідеальний для шлюбу у сільській місцевості, де можна танцювати під зорями до ранку. Аромат літній і теплий, досить виразний і тривалий. Створений з касису, півонії та іланг-ілангу, з нотами сандалового дерева та мускусу, він нагадує сільську нірвану з жимолостю та шипшиною серед живоплотів, вкритих чорною смородиною.
- Eau Parfumée Thé Vert. Культовий ароматний шедевр Bvlgari з натуральним екстрактом чаю, популярний вибір для наречених. Це сміливий парфум, що поєднує в собі світлі та ніжні пелюстки неролі, ігристий бергамот та зелений чай. Він бадьорить, освіжає і створює шлейф свіжовипраної білої сорочки. Геніальне поєднання італійської парфумерії та азійських чайних традицій.