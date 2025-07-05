Ви можете запам'ятатися елегантним костюмом, стрижкою та – чудовим ароматом, гідним такого свята. А з яких саме парфумів варто вибирати, розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Які парфуми обрати на весілля: 6 найкращих для чоловіків

У редакції протестували низку чоловічих ароматів, причім саме у весільних умовах. Так і сформували перелік найкращих варіантів.

Vetiveria edp. Цитрусовий, деревний, енергійний, це нещодавно випущений аромат від класичної лондонської парфумерії Ormonde Jayne. Цитрусовий перцевий запах Тімур (Сичуань) і шавлія займають центральне місце в ароматі, плюс ягоди ялівцю і багато свіжого сицилійського лайма. З серцевиною з лаванди та базою зі смолистої рок-троянди, бобів тонка та землистого ветівера, це ідеальний парфум для літнього весілля.

Цитрусовий, деревний, енергійний, це нещодавно випущений аромат від класичної лондонської парфумерії Ormonde Jayne. Цитрусовий перцевий запах Тімур (Сичуань) і шавлія займають центральне місце в ароматі, плюс ягоди ялівцю і багато свіжого сицилійського лайма. З серцевиною з лаванди та базою зі смолистої рок-троянди, бобів тонка та землистого ветівера, це ідеальний парфум для літнього весілля. Elite edt. Цей деревний та вишуканий, позачасовий, класичний, але трохи зухвалий аромат став іконою колекції Floris. Його носять аристократи та політики, і він дуже добре підходить для нареченого. Тому що він чоловічий, але не надто наполегливий, елегантний, але не банальний, і достатньо виразний, щоб закарбувати особливий день. Аромат поєднує прохолодні ноти бергамоту, грейпфруту та лимону, а також зелені смолисті ноти листя кедра та пряних ягід ялівцю. Потім долучаються м'які ноти пачулі та ветівера, а також лаванда і легкий відтінок лавра.

З будь-яким із цих ароматів ви робитимете день весілля ще більш особливим / Дивіться фото виробників